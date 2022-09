Belinda se luce en sostén de encaje y ajustados leggings que enfatizan su abdomen marcado

Belinda siempre acapara las miradas con sus atuendos, y ahora lució espectacular en una foto que sorprendió a sus fans y que la muestra muy sexy, usando un saco abierto que dejó ver su sostén negro de encaje, junto con ajustados leggings que enfatizaron su abdomen.

Hace algunos días la cantante acudió a una fiesta en la que no podían faltar las canciones rancheras, y junto con un amigo se puso a bailar muy animada. Antes del evento ella posó en un balcón, presumiendo su figura en un minivestido negro, con sombrero y botas altas a juego.

Belinda también es una exitosa empresaria, y está muy entusiasmada con el lanzamiento de una línea de colágeno hidrolizado. Ella escribió los beneficios de ese producto en el cuerpo y fungió como la modelo en las fotos promocionales, luciendo al máximo su belleza. View this post on Instagram A post shared by Wonu (@wonumx)

