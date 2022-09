Demi Rose pasea en bicicleta por el desierto usando body rojo, tanga de hilo y medias negras

Demi Rose es una de las muchas celebridades que acostumbran asistir cada año a Black Rock para el evento “Burning man”, y ahora lució espectacular en un atuendo compuesto por guantes, medias negras de red, botas altas, tanga de hilo y un body de color rojo encendido. En pleno desierto ella se montó en una bicicleta y paseó muy tranquila, presumiendo sus atributos.

La bella influencer británica ha mostrado esta semana varios atrevidos outfits, creando “personajes” para cada uno. Enfundada en un body nude y con el cabello verde posó para varias fotos que publicó en Instagram, con el mensaje “conozcan a Aurora” como complemento. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

El “Burning Man” es un evento muy animado y colorido tanto de día como de noche. Demi adornó un body con muchas muñecas de Hello Kitty, para después lucir su retaguardia al descansar sobre un adorno de luz neón en forma de corazón; el texto que escribió junto a su post fue: “De nuevo en mi lugar favorito en el mundo 💗 ✨ Burning Man 22 ✨”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

