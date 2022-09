Famosos reaccionan a la muerte de Isabel II en las redes sociales

Luego de que se anunciara la muerte de la reina Isabel II, un extenso número de famosos expresaron sus condolencias a través de sus cuentas de Instagram y Twitter. Todos ellos la recordaron como una persona admirable e imborrable en la historia.

Mick Jagger, el líder del grupo The Rolling Stones, escribió un emotivo mensaje: “Durante mi vida entera Su Majestad, la Reina Isabel II, siempre ha estado ahí. Mi más sentido pésame a la Familia Real”.

El cantante Elton John, uno de los artistas más cercanos a la Familia Real, no tardó en publicar sus condolencias: “Junto con el resto de la nación, estoy profundamente triste al oír las noticias del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel”.

La actriz Helen Mirren, ganadora del premio Oscar por interpretar a Isabel II en la cinta “The queen”, se refirió a la reina como “el epítome de la nobleza”, enfatizando que “estoy orgullosa de ser una Isabelina”.

La diseñadora Victoria Beckham, ex integrante del grupo Spice Girls y esposa del futbolista David Beckham, publicó una foto de la reina en blanco y negro, acompañándola con el texto “Hoy es un día muy triste no sólo para nuestro país, sino para el mundo entero”. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

El cantante de rock Ozzy Osbourne, siempre orgulloso de ser británico, también recordó a la monarca: “Lloro con mi país el fallecimiento de nuestra más famosa reina. Con pesar en mi corazón digo que es devastador el pensar en Inglaterra sin la Reina Isabel II“. View this post on Instagram A post shared by Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

Sylvester Stallone recordó el momento en que conoció en persona a Isabel II, y escribió en su mensaje de Instagram: “Que esta GRAN REINA descanse en paz. El mundo nunca verá alguien como ella otra vez”. View this post on Instagram A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)

Por su parte la cantante Janet Jackson publicó una fotografía en la que aparece estrechando la mano de Isabel II en 1990, con el breve mensaje “Que descanses en paz, Reina”. View this post on Instagram A post shared by Janet Jackson (@janetjackson)

Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Agraciada, dedicada, elegante, inolvidable. Hoy y siempre la recordaremos como uno de los más grandes líderes que ha visto nuestro mundo”. Rest In Peace, Her Majesty Queen Elizabeth II. Graceful, dedicated, elegant, unforgettable. Today and always we will remember her as one of the greatest leaders our world has ever seen. I send my love and condolences to the Royal Family. pic.twitter.com/oKvZVCI04F— Kris Jenner (@KrisJenner) September 8, 2022

La diseñadora italiana Donatella Versace compartió una singular foto de Isabel II, y se refirió a ella como “una de las más grandes mujeres en el mundo…ella vivió con gracia, fortaleza, trabajo duro, lealtad y amabilidad”. View this post on Instagram A post shared by Donatella Versace (@donatella_versace)

La cantante Barbra Streisand publicó en su cuenta de Instagram una foto que la muestra saludando a la reina, que acompañó con el mensaje: “Muy triste al oír sobre el fallecimiento de la Reina Isabel II, respetada alrededor del mundo. Que descanse en paz. Barbra”. View this post on Instagram A post shared by Barbra Streisand (@barbrastreisand)

Junto con Mick Jagger, The Rolling Stones publicaron en su cuenta de Twitter un mensaje expresando sus condolencias por la muerte de Isabel II, “quien era una presencia constante en sus vidas, así como en la de muchas otras”. The Rolling Stones extend their deepest sympathy to the Royal family on the death of Her Majesty, Queen Elizabeth II, who was a constant presence in their lives as in countless others. pic.twitter.com/veCyfN8rjp— The Rolling Stones (@RollingStones) September 8, 2022

