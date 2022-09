Príncipe Carlos se convierte en Rey de Inglaterra a los 73 años y Camila Parker en Reina Consorte

Con la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra pasa al trono su hijo, el príncipe Carlos III, ahora Rey de Inglaterra III a sus 73 años. Ya desde hace meses venía encargándose de algunos compromisos que Isabel II de Inglaterra ya no podía culminar. Ahora pasa automáticamente a convertirse en Rey y su esposa con Camila Parker pasa a ser Reina Consorte de Reino Unido.

El príncipe Carlos III de Inglaterra ha recibido como herencia nada más y nada menos que el trono británico ocupado hasta hace pocas horas por La Reina Isabel II de Inglaterra. Según los expertos en Casa Real, esta es la espera más larga de un miembro de la Monarquía. Con 73 años el Rey Carlos III de Inglaterra comienza su “mandato” de inmediato esperando la coronación que se llevará a cabo en un año. A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Por supuesto que antes estarán todos los servicios fúnebres que realizarán en el Reino Unido por la muerte de la Reina de Isabel II tomarán un tiempo. Esto sin mencionar el cambio de rostro de la misma de los billetes, monedas y hasta timbres fiscales. Así como el cambio en la letra del himno de Inglaterra de “Salve a la Reina” por “Salve al Rey”. Sin duda, la muerte de su Majestad no sólo ha impactado al mundo sino que trae muchos cambios en el Reino Unido. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Recordemos que Isabel II fue la Reina más longeva. Carlos III tiene en su haber el matrimonio y divorcio de Diana de Gales, Lady Di. Después su posterior muerte y la relación con Camila Parker, quien pasa a ser Reina Consorte. View this post on Instagram A post shared by ♔ Diana & Charles ♔ (@diana_and_charles)

Carlos Felipe Arturo Jorge, nombre completo del Rey Carlos III, nació el 14 de Noviembre de 1948 justo después de la Segunda Guerra Mundial y a un año que sus padres, la Reina Isabel II de Inglaterra y el fallecido príncipe Felipe Duque de Edimburgo tuviesen solo un año de casados. Cuando su Majestad se convierte en Reina y asciende al trono, el antiguo príncipe Carlos III tenía solo 4 años. Tiene una licenciatura en Arqueología y Antropología y también recibió una importante instrucción militar por muchos años. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Se casó con Diana de Gales en 1981 y tuvieron dos hijos: el príncipe William y el príncipe Harry. Mismo que renunció a la Monarquía Británica poco después de casarse con la actriz norteamericana Meghan Markle. En 1992 la Casa Real informó de la separación de Lady Di y el príncipe Carlos. En 1995 Diana de Gales habló de las infidelidades de Carlos.

En 1997, Diana de Gales murió trágicamente en un accidente de auto en París junto a su pareja el multimillonario Dodi Al-Fayed mientras el chofer iba al volante tratando de huir de los paparazzis. Fue el propio Carlos III de Inglaterra el que viajó y se encargó de todo lo relacionado con la muerte de la madre de sus hijos y los acompañó durante los actos fúnebres.

En el 2005 se casó con su amiga y gran amor de toda la vida, Camila Parker. De inmediato se le dio el título real de Duquesa de Cornualles. Hoy con la muerte de la Reina Isabel II, se corona como Reina Consorte, tal como pidió Isabel II antes de su muerte. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

