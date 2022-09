Reina Isabel II: cambiarán el himno, billetes, pasaportes y timbres fiscales de Inglaterra

Durante 70 años la Reina Isabel II estuvo en los billetes, monedas, pasaportes y hasta timbres fiscales de Inglaterra. Mismos que cambiarán con la muerte de la monarca y se sustituirán por la del ahora Rey Carlos III de Inglaterra. Otro símbolo que sufrirá alteraciones también con el fallecimiento de su Majestad será el himno nacional.

Recordemos que el mismo reza: “Dios salve a La Reina” (God Save The Queen) Ahora dirá “Dios Salve al Rey”. Esto, al príncipe Carlos III coronarse de manera automática como Rey Carlos III de Inglaterra y su esposa Camila Parker como Reina Consorte de Reino Unido. Lo mismo sucederá con objetos de uso cotidiano como los sellos postales, timbres fiscales, documentos de identidad como pasaportes, papel sellado, billetes y monedas. View this post on Instagram A post shared by Clarín (@clarincom)

El rostro y las iniciales de la Reina Isabel II de Inglaterra han permanecido en la vida cotidiana de los ciudadanos por más de 70 años. Hoy su muerte no solo implica una pérdida de la Monarca más longeva de la historia y reinando por más tiempo en el trono, sino que una serie de cambios se pondrán de manifiesto desde ya. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Expertos en Casa Real han afirmado que la propia Reina Isabel II sabía que este día llegaría y, como buena estratega, tenía todo esto preparado y solventado. De hecho varios medio en Europa han asegurado que los nuevos billetes y monedas con el rostro del Rey Carlos III de Inglaterra ya se encuentran en la Casa de Moneda de Inglaterra. Así mismo dejó todos los cambios fiscales, del himno nacional y el protocolo que se ha de seguir en este punto después de fallecida. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

El periódico británico The Sun asegura que tanto los billetes y monedas con el rostro de Isabel II de Inglaterra como los nuevos con la cara del Rey Carlos III estarán en circulación al mismo tiempo por un período de tiempo y mientras se va recogiendo poco a poco los primeros. Los buzones de correo también llevan las siglas “ER” de Elizabeth Regina, así como los uniformes militares y de la policía que llevan “Her Majesty” (Su Majestad) y se cambiarán por “His Majesty”. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Una gran pérdida que implica muchos cambios por venir pero de los cuales la Cara Real Británica ya venían preparando. Después de varios protocolos y de los actos fúnebres que sucederán en los próximos días, donde por supuesto el Rey Carlos III y sus hijos, el príncipe William y príncipe Harry, tendrán todo el protagonismo, la propia realeza británica informará de las aplicaciones de los nuevos cambios a través de comunicados.

Después de varios quebrantos de salud, la Reina Isabel II murió en el Palacio de Balmoral a sus 96 años rodeada de sus cuatro hijos y sus nietos. Minutos antes un arcoíris iluminó el lugar. Sin duda un día que marca la historia la reina que se mantuvo por más tiempo en el trono. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

