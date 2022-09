Reportan tiroteo en parque de Uvalde; varias personas fueron heridas este jueves

TEXAS – La Policía de Uvalde investiga un tiroteo que dejó “varias” personas heridas el jueves en el Uvalde Memorial Park.

Reportes de un tiroteo comenzaron a circular en el pueblo a eso de las 5:40 p.m. de este jueves.

Las autoridades piden a las personas que eviten acercarse al parque.

Según Jorge Vásquez, portavoz del senador estatal Roland Gutiérrez, el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, dijo que nadie murió en el incidente que estaría relacionado con gangas rivales. Hubo “varios” heridos, según los dichos atribuidos a McLaughlin.

