Claudia Martín posa desde las playas de Miami con bikini cruzado que resaltó sus curvas de infarto

Claudia Martín volvió a escandalizar las redes sociales con su belleza y sensualidad con una serie de reveladoras fotografías con las que presumió su reciente viaje a las playas de Miami, en ellas aparece modelando un diminuto traje de baño que resaltó sus curvas.

La actriz Claudia Martín viajó a Miami, Florida, para el estreno de la telenovela de TelevisaUnivision Los Ricos También Lloran que protagoniza junto a Sebastián Rulli, pero este también se convirtió en el pretexto perfecto para darse una escapada a la playa y lucir su impactante belleza y cuerpazo bajo los rayos del sol.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, como la estrella de televisión deleitó la pupila de sus 2 millones de seguidores, con quienes compartió una recopilación de imágenes de lo que vivió durante su visita por Estados Unidos entre las que destacó los momentos de relajación frente al mar y algunos platillos que degustó.

Pero sin duda, las imágenes que más llamaron la atención de sus fanáticos fueron aquellas en las que posó con un sensual traje de baño color negro, con el que su diminuto bikini y top cruzado resaltaron aún más sus estilizadas curvas.

Aunque la animación dura tan solo unos cuantos segundos, recibió halagadores mensajes en los que confirmaron lo guapa y espectacular que luce desde la playa, pero especialmente en aquellas postales que dejan a la vista su figura de infarto.

Mientras que, en otra serie de fotografías, la actriz de 33 años acaparó las miradas posando con una falda de mezclilla y top negro de un solo hombro con el que expuso cinturita y angelical rostro.

“Solecito de bienvenida a Miami (en la ultima foto quise aprovechar la luz del hermoso atardecer)”, escribió al pie de la selección de imágenes.

La deslumbrante belleza de Claudia Martín podrá ser admirada a través de las pantallas de Univisión dentro de la telenovela ‘Los Ricos También Lloran’ en donde dará vida al personaje de Mariana, una joven bella, inteligente y carismática que se caracteriza por su gran intuición e instinto de superación, pero de carácter fuerte que no se deja de nadie. Sus encuentros con Luis Alberto, personaje interpretado por Sebastián Rulli, no serán tan afortunados, pero lograran abrir su corazón al amor. View this post on Instagram A post shared by Claudia Martín (@claudia3martin)

