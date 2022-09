Así es la casa de Trini Umaña, la influencer que fue confundida con Adela Noriega

En días recientes se dio a conocer una fotografía de la supuesta reaparición de la retirada actriz Adela Noriega, quien, se dijo, habría sido captada disfrutando de un café en una terraza de Cusco, en Perú.

Pese al revuelo que buscaba crear la publicación, muchos seguidores de la protagonista de ‘Fuego en la Sangre’ desmintieron, de inmediato, que se tratara de ella, al asegurar que no tenían ningún parecido físico.

La mujer, que aparece en la postal, es en realidad la influencer salvadoreña Trini Umaña, quien es una amante de viajar por el mundo y así lo demuestra con las imágenes que comparte en su cuenta de Instagram.

A pesar de que no suele grabarse o fotografiarse al interior de su casa, aquí te traemos algunas instantáneas que muestran cómo vive en su día a día esta bella joven centroamericana.

Comedor

Su comedor, el cual nos presumió en un día de spa con sus amigas y está ubicado a un costado de un gran ventanal con hermosa vistas, está compuesto por una mesa rectangular con capacidad para ocho comensales.

Sala

Su sala, localizada a un lado de su comedor y de un balcón con sillas de exterior, cuenta con sofás de tono gris, con una mesa de centro y con diversos arreglos florales. View this post on Instagram A post shared by TRINI (@triniumana)

Recámara

Como buena traveller, esta joven, quien hace dos años volvió a su país natal tras estudiar un master en Madrid, decoró su dormitorio con un cuadro a blanco y negro del Arco de Triunfo. Pudimos notar que en su ropa de cama y cabecera dominan los tonos claros. View this post on Instagram A post shared by TRINI (@triniumana)

La habitación es completada por un tocador estilo camerino. El mueble, que es de color blanco y cuenta con un espejo con marco plateado, es utilizado por Trini para maquillarse, desmaquillarse o simplemente para hacer diversos rituales con la ayuda de unas velas aromáticas. View this post on Instagram A post shared by TRINI (@triniumana)

