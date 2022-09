Denny’s lanza nuevo menú económico para combatir la inflación en EE.UU.: los 10 platillos con precios desde $5.99 dólares

En medio de la inflación, que tiene a los estadounidenses con presupuestos cada vez más ajustados para alimentos y aún con menos opciones para comidas en restaurantes, Denny’s decidió lanzar un nuevo menú económico, pensado especialmente para aliviar los bolsillos de sus clientes.

“Cada vez más estadounidenses por todo el país experimentan situaciones difíciles y buscan hacer rendir su dinero hasta el último centavo“, señaló John Dillon, presidente de Denny’s en un comunicado.

Se trata de 10 platillos que se podrán ordenar a cualquier hora del día y cuyo precio va desde $5.99 dólares y no rebasa los $10.59 dólares.

“Con este lanzamiento, nos complace apostarlo todo en esta siguiente fase en la que les ofrecemos economía a nuestros visitantes todos los días“.

Los descuentos incluyen el clásico Everyday Value Slam hasta una nueva versión del Moons Over My Hammy, un favorito de sus clientes, el nuevo menú está diseñado para satisfacer cualquier antojo, en la mañana, al mediodía o en la noche.

El menú está disponible en las ubicaciones de Denny’s en todo el país y se puede pedir en línea o a través de la aplicación. Estos son los 10 platillos (y sus precios) que podrás encontrar en el menú:

1.- Everyday Value Slam

Precio: $5.99 dólares

Qué es: Viene con huevos y dos tiras de tocino o salchichas, y el cliente puede elegir entre dos pancakes de mantequilla, una rebanada de pan francés o un biscuit con salsa.

2.- Desayuno Scrambled Eggs & Cheddar

Precio: Desde $6.99 dólares

Qué es: Huevos revueltos con queso cheddar más tiras de tocino, salchichas y pancakes de mantequilla.

3.- Omelette Two Moons Over My Hammy

Precio: Desde $7.59 dólares

Qué es: Viene con un omelette de dos huevos con jamón y quesos suizo y americano. Se sirve con papas hash brown y una selección de pan.

4.- Sándwich Fried Cheese Melt

Precio: Desde $6.99 dólares

Qué es: Cinco palitos de mozzarella fritos y queso americano derretido entre dos rodajas de pan artesanal. Se sirve con papas fritas onduladas y salsa de tomate para acompañar.

5.- Sándwich Half Super Bird

Precio: Desde $6.99 dólares

Qué es: Fiambre de pavo en rodajas con queso suizo, tocino y tomate en pan de masa madre tostado. Se sirve con papas fritas onduladas o una taza de sopa.

6.- Sándwich BLT

Precio: Desde $7.99 dólares

Qué es: Lleva tocino, lechuga, tomate y mayonesa en pan artesanal tostado y se sirve con papas fritas onduladas.

7.- Sándwich Crispy Chicken Bacon Ranch

Precio: Desde $8.99 dólares

Qué es: Este sándwich viene con pechuga de pollo frita con queso cheddar blanco, tocino, lechuga, tomate y aderezo ranch en pan artesanal tostado. Se sirve con papas fritas onduladas.

8.- Hamburguesa con Queso

Precio: Desde $7.59 dólares

Qué es: Carne 100 % de res (4 oz) cubierta con queso americano, lechuga, tomate, cebolla morada y pepinillos en un pan brioche partido por encima. Se sirve con papas fritas onduladas.

9.- Cena de una porción de Plate Lickin’ Chicken Fried Chicken

Precio: Desde $8.99 dólares

Qué es: Pechuga grande de pollo sin hueso empanizada y dorada cubierta con salsa country gravy. Se sirve con dos acompañantes y pan.

10: Cena de una porción de bistec Country-Fried

Precio: Desde $8.99 dólares

Qué es: un bistec grande de carne de res molida cubierto con salsa country gravy. Se sirve con dos acompañantes y pan.

