Niurka eleva la temperatura posando desde un yate con diminuto bikini verde

Niurka Marcos no se cansa de presumir cuerpazo en redes sociales, por lo que además de compartir las acaloradas sesiones de ejercicios que realiza vistiendo diminutos bikinis, en esta ocasión fue frente al mar como decidió exponer al máximo su silueta.

La vedette cubana está continuamente en el escándalo, no solo por su reciente participación en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, sino que también se ha colocado bajo los reflectores por darse a conocer la escandalosa cantidad de dinero que pide para presentarse en un evento, además de opinar de cuanto tema se le presente y lanzar uno que otro dardo envenenado en contra de algún colega.

Sin embargo, si de presumir una escultural anatomía se trata no hay quien pueda competir con Niurka y para muestra la serie de imágenes que compartió para poner un toque picante al fin de semana.

Y fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la también actriz dio de qué hablar al posar con un diminuto bikini verde que puso en evidencia sus curvas de infarto.

“Gracias mi gente por tantos recuerdos bonitos“, fue como describió el video en el que mostró varios ángulos de su torneada anatomía, desde el tatuaje que rodea sus caderas y finalizando con una enorme sonrisa.

Como era de esperarse, la breve, pero atrevida grabación, generó todo tipo de reacciones de sus admiradores quienes además de ver cada detalle de su cuerpo la felicitaron por mantenerse perfecta a sus 54 años.

Por fortuna para sus más de 2 millones de seguidores esto no fue todo, ya que más adelante compartió otra serie de fotografías en las que apareció posando desde un yate.

La publicación que fue acompañada con la frase: “Un bello atardecer“, fue del agrado de miles de usuarios, dejando ver que a pesar de ser una de las famosas más polémicas, también agradecen su sentido del humor y personalidad de fuego. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Finalmente la ex Aventurera deleitó con una serie de instantáneas más en las que mostró lo bien que la está pasando en la tarde que compartió con su hija Romina, quien viajó desde la ciudad de México para pasar un inolvidable fin de semana. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial) View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

