Romina Marcos, hija de Niurka, posa frente al mar con bikini de hilos fucsia

Romina Marcos publicó en redes sociales una serie de sensuales fotografías en las que posó frente al mar con bikini de hilos rosado, con el que su curvilínea silueta fue expuesta con su característico estilo.

La actriz y cantante Romina Marcos está feliz con los resultados de la reciente cirugía estética a la que se sometió para perfilar su rostro y hacer algunos ajustes en su nariz, por lo que, tras permanecer en recuperación por algunas semanas, viajó a Mérida, Yucatán, para pasar unos días junto a su mamá, la polémica Niurka.

Pero madre e hija no se quedaron con las ganas de presumir cuerpazo por lo que a través de sus respectivas redes sociales deleitaron la pupila de sus admiradores posando con diminutos bikinis que demostraron que la genética no miente y ambas gozan de una figura espectacular.

La primera en compartir una serie de atrevidas imágenes fue la vedette cubana, quien se dejó ver posando desde un yate con un bikini verde que expuso todas sus curvas. Mientras que su hija Romina no se quiso quedar atrás y publicó una serie de sensuales fotografías en las que posó frente al mar con bikini de hilos con el que su curvilínea silueta volvió a quedar al descubierto.

En las postales publicadas a través de su perfil oficial de Instagram, la hija de Niurka presumió lo bien que la está pasando durante este fin de semana, por lo que no dudó en posar ante la cámara como una auténtica modelo, asegurando que visitar Mérida, Yucatán, es un verdadero placer.

“Qué bonita eres“, “Belleza qué cuerpazo”, “Brillas más que el sol”, “Espectacular”, “Te ves increíble por qué linda ya eres”, “Te pareces un buen a tu mamá“, “Deja tú lo guapa… la personalidad”, “Eres una belleza de mujer”, “Muy sexi igual que su mami“, fueron solo algunos mensajes con los que sus admiradores confirmaron que heredó la belleza y sensualidad de su polémica mamá.

Y aunque Romina también ha sido blanco de fuertes críticas por dar mensajes de amor propio utilizando el mínimo de ropa, días antes causó revuelo dentro de la misma red social con una reflexión acerca de lo maravilloso que es el cuerpo, el cual va más allá de la piel y la forma.

“Agradecí tenerlo y todo lo que me ha aguantado: subidas, bajadas, golpes, cansancio… y aun así, sigue dándolo todo. Mi cuerpo es un guerrero, es mi casa, es mi lugar seguro”, escribió junto a la serie de fotografías en las que apareció con un ajustado conjunto deportivo que enfatizó su silueta. View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos)

