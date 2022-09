Trump no considera a Ivanka para el cargo de vicepresidenta en caso de volver a ganar las elecciones

Aunque Ivanka Trump ya fungió como asistente del presidente, parece que su padre no la tiene contemplada para desempeñarse como vicepresidenta en caso de que vuelva a ser elegido para gobernar Estados Unidos.

Además, reveló que planea hacer un anuncio sobre una posible candidatura presidencial pronto y añadió que la gente estará “muy feliz” con su anuncio.

En declaraciones hechas a NDTV de India, el magnate expresó que no elegirá a Ivanka como su compañera de fórmula en una posible campaña presidencial de 2024.

Al ser cuestionado al respecto, enfatizó que su hija no estaría entre las opciones para el cargo.

“¿Ivanka? ¿Mi hija? Nunca pensé en eso”, expresó Donald Trump. “Nunca lo he oído, pero es una idea interesante.

“Eso no la he escuchado, pero es una persona muy capaz, qué te puedo decir. Pero no, eso no la he escuchado”, agregó el multimillonario.

Este tipo de rumores, respecto a que Ivanka podría ser considerada para el cargo de vicepresidenta, surgieron por primera vez durante la campaña presidencial de Trump en 2016.

Otros informes dijeron que rechazó la idea. Por su parte, el expresidente ha negado previamente que cualquiera de los informes sea cierto.

En marzo de 2017, Ivanka Trump anunció que ostentaría un cargo oficial no remunerado en la Casa Blanca.

“He escuchado las preocupaciones que algunos tienen con mi asesoramiento al presidente a título personal, pese a que voluntariamente cumpliría con todas las normas éticas. Ahora serviré como empleada no remunerada en la Casa Blanca, sujeta a las mismas reglas que otros empleados federales”, expresó Ivanka en un comunicado enviado a medios estadounidenses.

Previamente, la abogada de la hija de Trump había informado que su clienta ocuparía una oficina en el ala oeste de la Casa Blanca, contaría con dispositivos de comunicaciones del gobierno y con autorización para acceder a información clasificada, para asesorar a su padre.

