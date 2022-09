Aleida Núñez da la espalda a la cámara para modelar ajustado enterizo

Aleida Núñez asistió como madrina de lujo a la inauguración de un restaurante en Puebla, México, pero tal como sucede en cada aparición pública, dejó con la boca abierta a más de uno por lucir ajustadas prendas que la hicieron lucir espectacular.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram en donde la actriz y cantante mexicana hizo gala de su escultural silueta posando con un enterizo ajustado con líneas negras y color piel, con el que posó en más de una ocasión.

Y es que además de presumir cómo luce por el frente, en una segunda fotografía la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, dio la espalda a la cámara para deleitar los sentidos de casi 4 millones de seguidores con su curvilínea silueta. Mientras que en las siguientes imágenes dejó ver un poco de lo que se vivió esa noche mientras se convertía en el centro de atención.

Pero últimamente Aleida Núñez se ha mantenido muy activa y también se ha presentado en otros estados de la república mexicana con su show musical, en los que no se cansa de exponer su talento vocal, además de poner a bailar a todos con sus sensuales pasos a ritmo de cumbia.

Así fue como a través del mismo perfil social publicó un video en el que dio muestra de lo sucedido en Comalcalco, Tabasco, hasta donde llegó acompañada por sus bailarines para ofrecer un espectáculo digno de recordar y que agradeció por este medio.

“De verdad será una noche inolvidable con la gente tan cariñosa y deseo de corazón a mis queridas gemelas cumplan muchos años más llenas de bendiciones”, sentenció la famosa de 41 años. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

A pesar de cumplir con varios proyectos profesionales, la bella Aleida Núñez se da tiempo de tomar algunos días de descanso y qué mejor si es en medio de la naturaleza, aunque también aprovecha realizar sensuales sesiones fotográficas que comparte con sus fanáticos.

“El amor es la esencia de la vida, quien lo conoce, sabe el verdadero valor de la existencia”, escribió junto a una serie de imágenes en las que aparece luciéndose con un vestido transparente que permitió ver una de sus estilizadas piernas.

Mientras que, en una postal más paralizó el corazón de al menos 30 mil seguidores que la calificaron con un corazón rojo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

