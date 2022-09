Demi Rose muestra su nuevo look de rubia y cubre su busto con un minúsculo sostén de tiras

Demi Rose ha aprovechado al máximo su estancia en Black Rock, y vio en el desierto el escenario perfecto para lucir su voluptuosa figura en atuendos que la caracterizan como diversos personajes. Ahora impactó a todos al mostrar su nuevo look con el cabello rubio, además de usar una tanga, cadenas, medias negras y un minúsculo sostén de tiras que cubría su busto con diseños en forma de corazón; el mensaje que escribió junto a su publicación de Instagram fue: “Del anochecer al amanecer”.

La modelo e influencer británica gusta mucho de asistir al evento “Burning man”, y obtuvo más de 170,000 likes por unas imágenes en las que aparece caracterizada como una sexy diosa egipcia, usando un corset dorado y una tanga del mismo color que se perdía entre su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Demi se lució con muchas ideas para los outfits que presumió en el lugar, posando como toda una modelo con prendas que lograban un concepto sensual y futurista. Sus fans se mostraron gratamente complacidos al verla usando un corset rojo y botas altas, y así vestida se decidió a dar un paseo por el lugar, montada en una bicicleta. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

