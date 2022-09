En minibikini blanco Gaby Spanic luce su cuerpo al pasear por una playa de Río de Janeiro

Gaby Spanic ha dado a una sorpresa a los más de dos millones de seguidores que tiene en Instagram, ya que compartió unas fotografías en las que aparece usando un minibikini blanco y luciendo su tonificado cuerpo. Ella paseó por una playa de Río de Janeiro y dejó ver una vez más que se conserva muy bien a sus 48 años.

El motivo de la estancia de la actriz en Brasil es porque fue invitada al festival musical Rock In Rio, y ahí ha disfrutado al máximo las presentaciones musicales. Ella también publicó fotos y videos en los que aparece con un total look negro y demostrando que habla el portugués a la perfección.

El 9 de septiembre se transmitió en México el último capítulo de la telenovela “Corazón guerrero”, en la que Gaby Spanic lleva uno de los roles estelares. Ella publicó un video con el detrás de cámaras de las escenas culminantes, complementándolo con el mensaje “Acá les dejo un resumen de todos los registros que hice en nuestro último día de grabación 🎥 ¡Estoy muy agradecida por haber sido parte de esta linda historia, fuimos una familia hermosa, todos nos llevábamos súperbien! ¡Este fue un proyecto muy exitoso a pesar del horario, alcanzamos una gran y linda audiencia y nos mantuvimos siempre cómo líderes del horario!” View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

