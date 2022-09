Livia Brito posa con diminuto bikini negro que resaltó sus curvas perfectas, pero le llovieron críticas

Livia Brito continúa envuelta en la polémica, pero esto no ha impedido que siga deleitando la pupila de sus fieles admiradores que a través de las redes sociales siguen siendo testigo de la belleza que posee y en especial de las curvas de infarto que protagonizan sus ardientes fotografías.

Hace unos días la actriz asistió a una audiencia en torno a la demanda en contra de la revista TV Notas en la que exige que no vuelvan a utilizar su imagen, pese a que en esta ocasión evitó hablar de la agresión a un paparazzi que la captó con su novio en la playa, los escándalos parecen no tener fin.

Sin embargo, la estrella de televisión prefiere dar mensajes positivos a través de las redes sociales, especialmente dentro de su perfil oficial de Instagram en el que continuamente comparte espectaculares imágenes en las que posa con trajes de baño y ajustados conjuntos deportivos que dejan en evidencia sus curvas de infarto.

Así fue como en una de sus últimas publicaciones, la cubana atrajo todas las miradas al aparecer posando con un sexy bikini negro con el que dejó a la vista de 7.3 millones de seguidores su torneada y muy ejercitada silueta, pero también dejó un consejo: “Siembra lo que quieres cosechar bebé”.

La belleza y sensualidad que presumió ante la cámara fue celebrada por más de 280 mil seguidores que reaccionaron con un “me gusta” además de una auténtica lluvia de mensajes en los que confirmaron la belleza que posee a sus 36 años. Pero en esta ocasión no todo fue halagos, ya que varios usuarios confirmaron que no perdonan su mal comportamiento.

“Si te vas de vacaciones espero te hayas comprado una playa para ti solita… No sea que te tomen fotos y te enojes“, “Mientras tú estás de vacaciones el pobre fotógrafo la está pasando mal“, “Siguen engrandeciendo el ego a esta persona”, “Eres talentosa Guapa y tienes el dinero suficiente para pagar el equipo que rompieron”, fueron solo algunas criticas con las que le recordaron sus líos legales en los que está involucrada.

A pesar del escándalo, posar con reveladoras prendas es una práctica constante en su galería fotográfica, ya que días antes paralizó el corazón de sus fanáticos al aparecer frente al mar con un bikini de hilos color blanco el cual acompañó con una prenda de red que no pudo ocultar su silueta perfecta.

"El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón muchas alegrías mis bebés. ¿Cómo pasarán su fin de semana?", fue el texto con el que acompañó la atrevida postal.

