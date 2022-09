Rey Carlos III no fue criado por la Reina Isabel II de Inglaterra y éste siempre lo reprochó

A pesar que La Reina Isabel II siempre fue una mujer muy familiar, las obligaciones como Monarca absoluta del Reino Unido requirió ciertos sacrificios de su parte. Entre ellos la crianza de sus hijos. Sobre todo del primero de ellos hoy ocupando su puesto, el rey Carlos III. En las memorias que escribió el padre de el príncipe William y el príncipe Harry reprochó a su madre no haber estado en gran parte de su infancia.

“El personal de la guardería le enseñó a dar sus primeros pasos, jugar, lo castigó y lo recompensó”, dice el autor de una biografía de el rey Carlos III de Inglaterra publicada en 1994 y que podemos ver en el canal de Youtube, Viral. La relación con su padre Felipe, Duque de Edimburgo, tampoco fue la mejor. Carlos nunca fue muy ducho con los deportes y esto frustraba un poco a su padre. Esto según el libro “Diana: Historia de una Princesa” de Tim Clayton. También reza el siguiente extracto: “… Aunque indudablemente siente un gran afecto por el príncipe Carlos, se ha pasado la vida criticando y socavando silenciosamente su autoestima… La Reina Isabel II estuvo muy ausente”.

Diana de Gales también aseguró que el propio Felipe de Edimburgo le dijo al Rey Carlos III cuando tuvo dudas de ese matrimonio, que no se preocupara y que podía recuperar a Camila Parker cuando lo quisiera y después de cinco años. A pesar que así lo hizo y se casó con la que hoy es la Reina Consorte, ni su padre, ni la Reina Isabel II asistieron al enlace. View this post on Instagram A post shared by #princephilip (@england.news.eng)

Los mismos argumentaron que la razón se debió a que no era una unión bajo el sacramento de la iglesia católica. Posteriormente se les vio juntos compartir con Camila Parker y esto hizo que se comenzaran a notar más unidos, tal como confirmó The Sun. Despejando así los posibles traumas de la infancia y la supuesta mala relación que existió con la Reina Isabel II y Felipe de Edimburgo. View this post on Instagram A post shared by Platinum Jubilee Pageant (@platinumjubileepageant)

Siempre se ha dicho que la Reina Isabel II se sintió culpable del pesar que llevaba su hijo mayor Carlos, príncipe de Gales para aquel entonces. De ahí que se desbocara en amor y cariño por los hijos de éste con Lady Di: William y Harry. Sin embargo, todos sus nietos (11 en total), hijos de los hermanos de Carlos: Andrés de York, Eduardo de Wessex y Ana del Reino Unido han dicho que fue una de las abuelas más cariñosas que han podido tener. View this post on Instagram A post shared by Univision Famosos (@univisionfamosos)

Hoy el Príncipe de Gales es el Rey Carlos III de Inglaterra y espera poder a cabalidad el legado de su madre y la Monarquía Británica: “Un servicio para toda la vida”. Habrá que esperar a ver la saga de cuatro libros que prepara su hijo y nieto preferido, el príncipe Harry. Mismos que prometen pasearse por sus memorias entre otras cosas.

