Rosalía se come a caricias con Rauw Alejandro en plena discoteca de Puerto Rico

La cantante Rosalía sigue con su Motomami World Tour. En esta oportunidad le tocó al país de su amado novio Rauw Alejandro, Puerto Rico. Lugar donde la cantante española ya ha dicho anteriormente que se siente como en casa. Esta vez no fue la excepción. Su concierto en El Coliseo de Puerto Rico tuvo tanto éxito, que se fue de after party a una discoteca en La Isla del Encanto. Ahí le bailó muy sensualmente y se comió a caricias a Rauw.

Se le ha visto sola en algunos de los conciertos de su Motomami World Tour. No sabemos si porque Rauw Alejandro anda cumpliendo compromisos laborales o porque, al igual que ella, prefiere mantenerse bajo perfil cuando la española es la que está cantando, lo cierto es que se dejaron ver bien acaramelados y entre caricias subieron la temperatura de una discoteca en Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosaliaofcial)

Días antes Rauw Alejandro estuvo en primera fila en La Romana, República Dominicana viendo a Rosalía. El cantante de género urbano tenía un pasamontañas al igual que en la discoteca en Puerto Rico. Lo cierto es que este par de tórtolos siguen consolidando su amor. De hecho, ya sabemos que Rosalía también se tatuó el nombre de Rauw Alejandro (Raúl) en el abdomen y muy cerca del corazón. Esto sin mencionar que ya le hemos visto a ella un anillo de compromiso que no sabemos si se lo haya dado el puertorriqueño. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial)

Apenas unos días atrás, Rosalía levantó del escenario de su concierto en Colombia una franela que le lanzaron con el nombre de Shakira. Ella la recogió y dijo que era muy especial y una inspiración, agregó que la quería mucho. La ex de Gerard Piqué respondió el mensaje con el mismo cariño a la Motomami. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Rosalía sigue con su Motomami World Tour que entra a su etapa final. Sin embargo, esto no es motivo para que la intérprete de “Saoko” no siga sacando sorpresas para su fans. Hace apenas un día lanzó el Deluxe Motomami. Por ahora nosotros les dejamos su último videoclip “Despechá” cuyo tema musical se convirtió en la canción de verano en España.

