¿Cuáles son los beneficios de comer piña en las noches?

Entre los beneficios que tiene el comer piña en las noches es que la piña contiene altos niveles de melatonina, una hormona que regula el ritmo circadiano y ayuda en la regulación de la oscilación entre el sueño y la vigilia.

Así mismo la piña contiene un aminoácido triptófano, que está relacionado con la producción de melatonina y serotonina.

Sin embargo, la tolerancia en el consumo de la piña puede variar según cada persona, por lo que algunos prefieren consumirla por las mañanas.

La piña y sus beneficios para la salud, ¿por qué comerla?

Beneficios que aporta la piña

-La piña es alta en vitamina C y manganeso

1 Taza de piña (165 g) contiene:

83 Kcal, 2.3 g de fibra, 21.6 g de carbohidratos, 0.9 g de proteínas, 21.4 mg de calcio, 1.5 mg de manganeso (109% VD), 78.9 mg de vitamina C (88% VD), entre otros nutrientes.

-La piña contiene antioxidantes

Los antioxidantes ayudan a prevenir la oxidación y puede reducir el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

La piña resalta por su contenido en flavonoides y compuestos fenólicos.

-La piña puede mejorar la digestión

Contiene un grupo de enzimas digestivas llamadas bromelina que pueden ayudar a facilitar la digestión de la carne. Aunado al alto contenido en fibra de la piña, lo cual ayuda en la digestión en general.

-La piña puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer

Por su contenido en bromelina, puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer según algunos hallazgos, entre ellos el publicado en la revista Nutr Cancer. en 2020.

Así mismo, podría ayudar como parte del tratamiento de algunos tipos de cáncer, según algunas investigaciones, entre ellas la publicada en la revista J Med Signals Sens. En 2019. En general, se necesita más investigación en humanos.

-La piña puede aumentar la inmunidad y suprimir la inflamación

La piña tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a mejorar la función inmunológica.

Estudios preliminares in vitro han mostrado que incluso que los suplementos de bromelina, solos y en combinación con otros compuestos, pueden ayudar a reducir los síntomas de la COVID-19 y ralentizar su progresión, esto según algunos estudios, entre ellos el publicado por la revista viruses. en marzo de 2021. Se están realizando más estudios al respecto.

-La piña ayuda a disminuir algunos síntomas de la artritis

La propiedad antiinflamatoria de la bromelina puede aliviar el dolor ocasionado por la artritis inflamatoria. Se necesitan más estudios en humanos.

-La piña ayuda a acelerar la recuperación posterior a una cirugía y después de hacer ejercicio intenso

Comer piña puede reducir el tiempo que se requiere para recuperarse, posterior a una intervención quirúrgica o después de realizar ejercicio extenuante, según se observó en un estudio publicado en enero de 2017 por la revista J. Pak Med Assoc.

Algunos de sus beneficios se deben a las propiedades antiinflamatorias de la bromelina así como a su contenido nutrimental.

Así mismo, la bromelina puede acelerar la recuperación muscular después de un ejercicio intenso al reducir la inflamación alrededor del tejido muscular.

Se necesitan más investigaciones al respecto para recomendarlo para la recuperación después del entrenamiento, según hallazgos de algunos estudios, entre ellos el publicado en enero de 2016 por la revista Eur J Sport Sci.

Consumo de piña con base a tolerancia

La piña se considera en general segura, aunque un bajo porcentaje de personas puede ser alérgico a ella. Las personas que padecen diabetes o toman anticoagulantes deben tener en cuenta el tamaño de las porciones al comer piña.

En general, se tolera más la piña madura. Si la toleras consumirla en la noche tiene la ventaja de propiciar el sueño por su alto nivel de melatonina, además es deliciosa, versátil y llena de nutrientes y antioxidantes.

Fuente: U.S. Department of Agriculture, National Institutes of Health (NIH).