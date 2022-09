En el gimnasio, Malillany Marín luce su cuerpo usando leggings deportivos negros

Malillany Marín nunca descuida su figura, y le encanta compartir en Instagram videos en los que se muestra antes de comenzar sus rutinas. Ahora lució su tonificado cuerpo en un conjunto de top rosa y ajustados leggings negros; al finalizar sus ejercicios posó recostada en el piso, cansada pero satisfecha con los resultados obtenidos.

En otro clip la bella actriz y bailarina cubana aparece realizando ejercicios TRX para fortalecer los brazos; ella nunca olvida sus audífonos, y complementó su post con el tema de Rosalía “Bizcochito” como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Desde hace ya varios años Malillany Marín ha dejado ver su gusto por la moda, y el pasado fin de semana acudió a un bar para tomar un trago y cantar en compañía de amigos. Además posó muy sexy para unas fotos, usando un minivestido amarillo con abertura en la espalda, que combinó con unas botas altas de flecos. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

