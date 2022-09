“La chica del clima”, Yanet García, modela por la espalda micro lencería de encajes color dorado

El número de seguidores con los que cuenta Yanet García en redes sociales sigue en aumento y más tras la serie de candentes fotografías que acostumbra a compartir en las que aparece luciendo su ejercitada anatomía.

Así fue como una vez más la modelo conocida como “La Chica del Clima”, dio de qué hablar al posar de espaldas a la cámara con un conjunto de lencería diminuto y que, como ya es costumbre, dejó ver una de las partes de su cuerpo que más elogios recibe, es decir su torneada retaguardia.

En esta ocasión, la originaria de Monterrey, Nuevo León, utilizó un set de prendas íntimas de encaje y en tono dorado que se perdió ligeramente entre su piel, lo que confirmó una vez más que ella sabe lucir a la perfección todo tipo de prendas y en cualquier color que decida.

Pero en días recientes la también actriz ha dejado ver en qué emplea su tiempo libre y es que utilizando la misma red social compartió un poco de lo que vivió el fin de semana en Nueva York, pues pasó gratos momentos visitando el famoso Toro de Wall Street, donde cumplió con la tradición al pie de la letra esperando ver su sueño cumplido.

“La leyenda dice que si le tocas los 🥚 al Toro de Wall Street puedes pedir un deseo y se te cumplirá“, escribió al pie de un video en el que se le vio sonriente mientras hace lo propio. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

A lo anterior añadió una fotografía en la que aseguró que le gusta visitar este lugar, ya que la inmensa escultura que también simboliza fuerza y poder siempre le ha cumplido todos sus deseos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero si de cumplir sueños se trata, ella se ha encargado de cumplir una que otra fantasía a sus fieles admiradores, quienes también la han visto posar con diminutos bañadores y sin importar el lugar en el que se encuentra acaba provocando millones de reacciones.

Ejemplo de ello es el par de postales en las que se le vio disfrutando de un día de descansado en un exclusivo hotel ubicado en la ciudad de los rascacielos, en las que posó con un sensual bikini amarillo que dejó impactado a más de uno. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

