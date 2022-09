Niurka Marcos y Juan Vidal publican fotos después del mañanero, ¡Ella se lució desnuda!

Esta parejita de Niurka Marcos y Juan Vidal siguen más enamorados que nunca y, como ya los conocemos, más calientes también. Al punto que el galán publicó una foto de la cubana donde estaba completamente desnuda y después de haber tenido sesión del mañanero, como ellos mismos han bromeado en ocasiones.

“Así son los buenos días que me da mi reina”, escribió Juan Vidal en uno de los stories de Instagram. Niurka Marcos lo compartió también y se podía ver su respuesta: “Te Amo Mi Amor”, al tiempo que dejaba a la vista todas sus curvas al desnudo. Conociéndolos y tal como dejaron en el nuevo programa de Julián Gil, Siéntese Quién Pueda, la pasión de ellos se desborda y hasta sus momentos íntimos en la cama comparten con sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Esta pareja se conoció en el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos 2, donde resultó ganadora Ivonne Montero. Niurka Marcos fue eliminada y no quedó contenta con la producción. A su salida, se armó tremendo escándalo porque la vedette aseguraba que el show de Univision había editado a su conveniencia las imágenes que veía el público haciéndola quedar mal. Pero también ha hablado de su encuentro íntimo con Juan ahí. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Lo cierto es que eso ya pasó y a la salida de Juan Vidal del reality se fue a buscar a su amada y se comieron literal a besos. No cabe duda que este par tiene la pasión a flor de piel y la verdad es que Niurka Marcos tenía tiempo sin una pareja estable y con la que se mostrará enamorada hasta los huesos, como es este el caso. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Por su parte Juan Vidal tuvo una relación con la actriz Cynthia Klitbo. Mientras ambos famosos estaban en La Casa de Los Famosos 2, la misma advirtió a Niurka de Juan y denunció públicamente que el caballero le debía dinero.

Al salir Juan Vidal del reality pudo expresar su punto de vista. Niurka se mantuvo defendido a su nuevo amor y hasta lanzó algunas amenazas a la actriz. Pero esto también parece haber quedado en el pasado y estos tórtolos prometen más sesiones candentes por las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

