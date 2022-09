Raúl de Molina se fue a Londres al funeral de la Reina Isabel II y contó un altercado que ocurrió

Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca, se fue hasta Londres con su esposa para transmitir todos los pormenores de los servicios funerarios de la Reina Isabel II de Inglaterra. El periodista contó un percance con un hombre que comenzó a gritarle al príncipe Andrés de York.

“Mientras iba a la procesión con los cuatros hermanos, un hombre le empezó a gritar: –Viejo Sucio, Viejo Sucio“, dijo el presentador de Univision, Raúl de Molina. Esto ocurrió en Edimburgo en una de las caravanas fúnebres. Recordemos que el príncipe Andrés de York estuvo involucrado en uno de los escándalos sexuales de Jeffrey Epstein. Una de las las jovencitas lo denunció, pero al final terminó descartando la denuncia y haciendo con un acuerdo monetario. Por supuesto, la guardia real tomó cartas en el asunto para que el altercado no pasara a mayores y los servicios por el descanso de la Reina Isabel II pudiesen continuar.

Por otro lado, Raúl de Molina mostró los alrededores y las afueras del Palacio de Buckingham. Caminó entre las miles de flores que han dejado los residentes de Inglaterra para darle el último adiós a La Reina Isabel II. También participó un rato en una de las vigilias. El presentador de El Gordo y La Flaca dice que se han trasladado personas de todas partes del mundo para el funeral. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

La Reina Isabel II será velada el próximo lunes cuando se lleven acabo los servicios funerarios y se le pueda dar el descanso eterno. Raúl de Molina llegó hace tres días y no ha dejado de transmitir todos los pormenores de lo que ocurrirá en las siguientes horas. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

El día que murió la Reina Isabel II de Inglaterra, la estrella de Univision compartió también una foto que le tomó a su Majestad hace 30 años. Recordemos que “El Gordo” consentido de la televisión hispana se inició como paparazzi. De hecho, en algún momento hizo una exposición con varias de sus mejores sus fotografías y la colección de más de tres décadas de carrera es impresionante. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

