Así es la casa de Martin Mitchel, el instructor de Zumba que sedujo con su baile a Adamari López

El dominicano Martin Mitchel, quien en la actualidad radica en Italia y se desempeña como instructor de Zumba, dio la nota hace unas horas luego de que Adamari López compartiera un video que los mostraba bailando muy pegaditos un tema de Romeo Santos.

El caribeño, quien también es coreógrafo y bailarín, vive, por lo que hemos podido ver en sus videos, en un apartamento sumamente sencillo y algo pequeño.

Cocina

Su cocina es diminuta y semiabierta. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Comedor

Su comedor, ubicado entre la cocina y la sala, está conformado por una mesa de tono chocolate con capacidad para cuatro sillas de tono hueso. View this post on Instagram A post shared by M A R T I N M I T C H E L 🇮🇹🇩🇴 (@martinmitchel)

Sala

Su sala está compuesta por sofás de tono gris, por una mesa de centro de cristal, así como por un colorido mueble para su televisión, para sus libros y para diversos artículos decorativos. View this post on Instagram A post shared by M A R T I N M I T C H E L 🇮🇹🇩🇴 (@martinmitchel)

Gimnasio

Su apartamento es tan pequeño que el caribeño se las tuvo que ingeniar para improvisar un gimnasio en su sala. Desde ahí deleita a sus seguidores con sus mejores pasos de baile y con sus rutinas de ejercicio. View this post on Instagram A post shared by M A R T I N M I T C H E L 🇮🇹🇩🇴 (@martinmitchel)

