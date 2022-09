Celia Lora y Marian Franco exponen sus voluptuosos atributos posando de espaldas y en lencería

Celia Lora disfruta posar sin ropa, pero también sabe llamar la atención dentro de las redes sociales junto a otras modelos que, al igual que ella, exponen sus voluptuosos atributos a la menor provocación. Es por ello que en una de sus más recientes publicaciones volvió a deleitar la pupila de millones de admiradores con diminutas prendas de lencería.

En esta ocasión, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ invitó a Marian Franco a posar junto a ella, logrando un espectáculo que agradecieron miles de admiradores.

Y es que mientras Celia Lora vistió un body que apenas cubrió lo indispensable, la actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, utilizó un set de prendas íntimas, con lo que lograron provocar todo tipo de reacciones y acaloradas propuestas.

Cabe recordar que esta ardiente postal no es la única con la que ambas han incendiado la red social, ya que semanas atrás la explosiva dupla dio de qué hablar durante la sesión de fotos realizada desde un hotel de la Ciudad de México, en la que se mostraron con diferentes poses.

En aquella ocasión, ambas modelos regalaron una ligera sonrisa y mientras la jalisciense muestra cómo luce de frente a la cámara, la hija de los rockeros Chela y Alex Lora cautivó dando la espalda. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Aunque los candentes destapes se han convertido en una constante dentro de las redes sociales de Celia Lora, su amistad con las atrevidas modelos va más allá de las sesiones fotográficas, muestra de ello son los continuos viajes que realiza con la chilena Ignacia Michelson, con quien se ha dejado ver visitando restaurantes o incluso de viaje por el mundo, pero eso sí, siempre dejando ver sus exuberantes atributos.

Es así como la pareja de amigas posó desde una tierna cafetería de la Ciudad de México, en donde sus curvilíneas siluetas contrastaron con el ambiente del lugar inspirado en el personaje de Hello Kitty. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Además de viajes, también han expuesto su belleza en las páginas de la revista Playboy, donde una vez más aparecieron con delicadas prendas de encaje transparente que paralizaron el corazón de miles de admiradores. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

