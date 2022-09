En ajustado enterizo negro Daniella Navarro luce su retaguardia al mostrarse haciendo ejercicio

Daniella Navarro ha compartido con sus seguidores en Instagram unos videos en los que muestra cómo se pone en forma para lograr tener esa espectacular figura. Usando un enterizo negro ella lució su retaguardia mientras hacía un ejercicio para los músculos aductores usando una mancuerna, todo bajo la supervisión de su entrenador.

Posteriormente una amiga de la actriz venezolana grabó cuando ésta ejercitaba sus piernas, cargando mucho peso. Daniella distribuye sus rutinas para tonificar en días específicos una sola parte de su cuerpo, como glúteos, brazos y abdomen.

La finalista del reality show “La casa de los famosos” es una mujer segura de sí misma, y en esa red social también publicó espectaculares fotos en las que posa junto al mar, complementándolas con mensajes positivos, como: “El coraje no es tener la fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerzas … Vamos levántense de la cama, salgan de la oscuridad, mírate en un espejo 🪞 valora que te dieron un día más para respirar, un día más para vivir, RECUERDEN LA VIDA ES PARA VIVIRLA EN PLENITUD, no será perfecta pero inténtalo siempre, si te caes te levantas, y jamás olviden que hasta una patada en el 🍑 también te impulsa para adelante”. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros) View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

