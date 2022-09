En tanga mínima, Ninel Conde confirma que tiene un cuerpazo de veinteañera sus 45 años

La actriz y cantante Ninel Conde sigue igual de bella y escultural que cuando comenzó hace muchos en la industria del espectáculo. Su reciente foto en Instagram así lo confirma. Ahí posó con una tanga mínima y un top de triangulitos que dejaron claro que a sus 45 años, no tiene nada que envidiarle a una veinteañera.

Con el abdomen de acero marcado a la vista de todos y luciendo su cuerpazo enfundado en un bikini de tanga mínima, la mexicana Ninel Conde confirmó por qué la llaman “El Bombón Asesino” y es que no hay seguidores que no caiga ante sus encantos sobre todo cuando se trata de lucir su figura a sus 45 años. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

La gente no puede creer la edad cuando alguien o ella misma lo dicen, pero Ninel Conde siempre ha sido clara con la disciplina que hay que tener para lucir el cuerpazo que se gasta. “Alimentación y mucho ejercicio”, siempre lo coloca en su redes sociales. Amén que ahora es toda una estrella de las plataformas digitales con sus rutinas y tips de belleza. No son pocos los que están al pendiente de las últimas publicaciones de la cantante y es que, ¿quién no quiere lucir como ella? View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Justo hace unos pocos días, Ninel Conde y Lorenzo Méndez iniciaron presentaciones juntos y por separado desde Los Ángeles. Hicieron el showcase del tema que grabaron juntos “La Vida es Pa’ Gozarla” y la asistencia de los medios fue masiva. A pesar de ambos cantante de regional mexicano estar en unos momentos muy pacíficos y estables en sus vidas después de unos sonados y polémicos divorcios, expresaron estar enfocados más que nunca en sus carreras. Más ahora que “El Bombón Asesino” se ha lanzado con todo con su marca de maquillaje.

Ninel a esto le sumó que tiene la puerta casi cerrada al amor desde hace un tiempo porque: “No es Fácil que alguien llegue a la talla“. Después de tantos aprendizajes y experiencias, la mexicana al menos sabe qué no quiere aceptar hoy en día o con qué no está dispuesta a lidiar. Por supuesto esto la coloca en un nivel más exigente en materia del corazón.

Lorenzo Méndez por su parte, aunque ha dicho que está bien por el momento y que no piensa volverse a casar, se le vio en le metro de Nueva York paseando muy acaramelado con una rubia. El cantante se estuvo presentando en La Gran Manzana y seguirá toda una gira de conciertos por los Estado Unidos. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

Esto sin mencionar que ya se anunció que volvió a cantar con la afamada Banda El Limón, cosa que puso muy contentos a los seguidores de la música mexicana. Esto Amén del trabajo en estudio que ha venido haciendo. Ninel pertenece a la productora del ex de Chiquis Rivera y no es de extrañar que ambos lleguen a lanzar más temas en colaboración. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

