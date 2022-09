¡Francisca se la quitó!, la presentadora de Despierta América quedó en top y lo meneó todo

La consentida de Despierta América, Francisca, se quitó la camisa y quedó en top en pleno gimnasio y en compañía de unos gales meneándose al ritmo de La Bomba (que popularizó El General) en la voz de Azul, Azul. Por supuesto que subió la temperatura del Instagram al dejar a la vista su tonificada figura en leggins ajustados.

Sin miedo a nada y demostrando los innatos dotes actorales la presentadora de Univision, Francisca Lachapel, se quitó la camisa, se quedó en top y se meneó como digna dominicana. Además la estrella de Despierta América estaba entrenando en muy buena compañía: un grupo de esculturales galanes.

No cabe duda que es una de las latinas más divertidas de la industria del entretenimiento. Al igual que su homóloga Adamari López, no paran de hacer reír con sus ocurrencias en Instagram y demás redes sociales. La presentadora de Hoy Día hace pocos días también divirtió con un guapo morenazo instructor de Zumba. Francisca repitió hoy la misma “hazaña”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

La dominicana hace poco vivió un momento histórico al abrir el juego de los Miami Marlins con los LA Dodgers. Al estadio la acompañaron su esposo Francesco y su hijo Gennaro, quien luce cada vez más grande y quien tiene el corazón de la presentadora de Despierta América completamente derretido. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Hace unas semanas y de manera muy honesta, Francisca compartió a su llegada de Nueva York algo a lo que le tiene mucho miedo. El hecho de pensar que de un momento a otro la vida puede ser algo muy vulnerable. Esto después de experimentar una fuerte turbulencia en pleno vuelo. La dominicana se cuestionó que nunca había pensado que hay cosas que son incontrolables y que, ahora que es madre, definitivamente le preocupan. Esto es un claro ejemplo del por qué Francisca sigue siendo una de las preferidas del público hispano. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

