Rey Carlos III causa impacto por sus manos hinchadas: “Dedos salchichas”

El Rey Carlos III es la noticia del momento junto la muerte de su madre la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años. Desde que comenzó a sustituir a su Majestad, no hay movimiento que no sea captado por la prensa. Esta vez sus manos volvieron a ser objetos de miradas y de críticas pero lucir muy hinchadas y rosadas Incluso el New York Post lo reseñó como: “Desdos salchichas“.

Después del gesto considerado por muchos desagradables del rey Carlos III de Inglaterra en su nombramiento como máxima autoridad de la Monarquía Británica, la prensa no ha dejado de vigilar cada mínimo paso del quien fuera el Príncipe de Gales. Sus manos han preocupado a muchos y a otro tanto hasta le ha parecido gracioso y lo han apodado como: “Dedos Salchicha” en varias de las redes sociales después que el New York Post lo reseñara de esta manera. View this post on Instagram A post shared by New York Post (@nypost)

Sin embargo, también sabemos que el Rey Carlos III se convirtió en monarca a los 73 años. Esto pone en jaque mate su reinado comparado a los 70 a los que se mantuvo ante la corona británica la reina Isabel II. Cualquier síntoma de salud será notado de inmediato, pues claramente su reinado se bastante menor. View this post on Instagram A post shared by El Precio De La Fama (@elpreciodelafamaoficial)

Hasta el momento de cierre de esta nota, oficialmente nadie había hecho comentario alguno sobre el detalle de los dedos hinchados del Rey Carlos. Sin embargo, sus hijos con Diana de Gales sí. Tanto el príncipe William como el príncipe Harry y las esposas de ambos, Kate Middleton y Meghan Markle. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Todos quieren saber cómo están haciendo en los actos fúnebres y las vigilias de la fallecida reina Isabel de Inglaterra. Meghan Markle ha roto los protocolos en varias oportunidades y sigue, hasta el momento de cierre de esta nota, son hacer contacto visual con su concuñada.

Harry por el contrario compartió una emotiva carta de despedida a la reina Isabel II. No cabe duda que era uno de los preferidos por su majestad. Sin embargo, ahora que no está su abuela habrá que ver cómo evoluciona la relación entre Meghan y el resto de los integrantes de la Monarquía Británica. View this post on Instagram A post shared by El Nacional (@elnacionalrd)

