Rosalía luce su escultural cuerpo en microbikini de hilos mientras toma un coctel

Rosalía ha disfrutado mucho su estancia en cada uno de los países a los que ha llevado su show dentro de la gira mundial Motomami. Ahora ha subido la temperatura con unas fotos en las que se muestra luciendo su figura en microbikini, combatiendo el calor al tomar un coctel, primero en una copa y luego en una piña.

La bella cantante española compartió más imágenes de sus días en Puerto Rico, destacando unas en las que aparece usando un original atuendo de saco y falda tejidos que por sus transparencias dejaban ver su bikini. El mensaje que escribió fue: “2 piÑAS COLadas más y ya empezamos el Us toURRRRRRRRR jjjj”, y es que del 15 de septiembre el 22 de octubre estará presentándose con su show en Estados Unidos.

El pasado viernes Rosalía lanzó al mercado la edición “Deluxe” de su exitoso álbum Motomami, que contiene nuevos tracks y versiones alternas. Ella también compartió la portada, que es una variante del arte original, sólo que en color rojo y con el casco de motociclista ocultando su rostro: “PARA TODXS MIS MOTOMAMIS, x estar siempre ahí y por cantaros los temas cuando ni habían salido❤️ ESTA ES LA MEJOR MANERA Q SÉ XA DAROS LAS GRACIAS☺️aquí tenéis las inéditas y las q han sonado en los shows : MOTOMAMI+”. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

