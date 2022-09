Con medias de malla, Chiquis Rivera dejó casi toda su retaguardia a la vista

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, volvió a romper el Instagram y esta vez por dejar su retaguardia a la vista con unas medias de malla, un vestido con mucho brillo y un sexy striptease que hizo. Decir que armó un rebulicio entre sus fans es un adjetivo pequeño para lo espectacular que se vio la hija de Jenni Rivera.

Otra mujer, sin duda. Así se puede definir el cambio que viene realizando Chiquis Rivera desde hace varios meses. Ya sabemos lo chambona que es, así que era el turno de nueva sesión de fotos para su línea de maquillaje y cuidado de la piel BE Flawless Cosmetics. Un vestido de círculos metálicos dispuestos en forma de red y unas medias de malla con la retaguardia casi a la vista, sumado a un baile sensual que la llevó hasta el suelo fueron el platillo en el Instagram de la Abeja Reina. View this post on Instagram A post shared by Sunflowers Sunshine (@snsllc20)

Desde tempranas horas, Chiquis Rivera mostró que se estaba preparando para una sesión de fotos. Ahí se dejó ver con unas extensiones super largas al mejor estilo de La Bichota, Karol G. Sí, madrugó como casi siempre hace. Saludó a sus “Bees” en Instagram, promocionó sus eventos y siguió para la sesión de fotos donde sólo con el abrebocas, puso a sus fans a sudar. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

La noche anterior estuvo en un de los lugares que Chiquis Rivera disfruta más: el estudio de grabación. Su hermanito Johnny Lopez se encontraba a su lado. El más pequeño de los hijos de Jenni Rivera está trabajando muy seguido tanto con Chiquis en cada una de sus presentaciones, como con Jacqie Rivera. View this post on Instagram A post shared by Johnny Cinco (@thegreatcinco)

Justo Jacqie viene haciendo un trabajo que prácticamente ha hablado por sí solo. A los pocos meses que Rosie Rivera le entregara el testigo a su sobrina como albacea de la empresa de Jenni, puso manos a la obra. Homenajes, menciones especiales y hasta una estrella en el Paseo de Hollywood en puerta ha conseguido la hija de La Diva de La Banda.

Johnny se está empapando de todo y aprendiendo muy de cerca. Jacqie dio una entrevista a Leila Cobo de Billboard Latin, en la que habla de todos los proyectos que vienen. Por supuesto habrá sorpresa de Jenni en los próximos premios que se realizarán en Miami. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Los cinco hermanos estuvieron el fin de semana en una casa cerca del mar celebrando el cumpleaños de Johnny. Todos postearon los buenos momentos que estaban pasando juntos. Sin duda alguna, se puede percibir el bienestar que gozan en este momento amén del trabajo duro de cada uno de ellos. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

