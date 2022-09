El CJNG amenazó a personas que se hacen pasar por miembros de la organización en Aguascalientes

Además de la producción y venta de droga, los cárteles del narcotráfico expandieron sus actividades a otros delitos como las extorsiones y el llamado “cobro de piso”, y el Cártel Jalisco Nueva Generación no es la excepción.

Sin embargo, esta situación también ha sido aprovechada por grupos criminales locales, quienes se hacen pasar por miembros de estos cárteles para secuestrar y extorsionar a civiles y comerciantes.

Así ocurre en el estado de Aguascalientes, en donde, al parecer, la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no está dispuesta a tolerar esto.

Y es que, por medio de varias narcomantas colocadas en puentes vehiculares de la capital de esta entidad, el CJNG lanzó una advertencia a quienes se hacen pasar por sus miembros para cometer diversos delitos.

De igual forma, lanzaron amenazas contra la gente que “no quiere alinearse” y que recibe protección de otro grupo criminal, presuntamente el Cártel de Sinaloa.

“Este mensaje va dirigido para toda la bola de chapulines que no quieren alinearse, tienen dos opciones, o están con la luna o están con el sol… De los psuedo Sinaloa 30 31 32 43 45 bola de alucines ayuden a su gente, no los dejen morir solos, los traen berbiados que ustedes son plaza, ustedes no son nadie”, señala parte del mensaje.

“Y tu apá, metro, cuba dejen de andar diciendo que son gente de nosotros, no engañen a la gente, nosotros no tenemos mugrosos. Aquí puro CJNG”, agregaron en las narcomantas.

