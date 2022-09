Karol G llegó en hilo dental y transparencias conquistando el Madison Square Garden

La Bichota, Karol G, lo hizo de nuevo y logró ciumplir uno de sus tantas sueños cantar en el Madison Square Garden de Nueva York. Por supuesto la colombiana tenía guardado sus mejores outfits del $trip Love Tour: un bodysuit transparente hasta abajo, hilo dental y animal print con caderas decoradas de cadenas fue lo que sirvió para que la colombiana pusiera al público de La Gran Manzana a su pies.

Sabíamos que no lo haría sencillita. Desde tempranas horas de la tarde el Madison Square Garden de Nueva York se vistió con el tricolor colombiano y recibía a Karol G y al Team G para darles una noche llena de sorpresas. Entre esto un bodysuit con transparencias, tremendo tanga de corte alto, cadenas y botas y todo el perreo del género urbano y de sus invitados: Ozuna y Maldy Society estuvieron a la orden de todos los fans que se dieron cita para bailar al ritmo del reggaetón de La Bichota. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💕👸🏼 (@karolg._queen)

Por supuesto también voló en “El Makinón” su ferrari azul pero, para sorpresa de todos su fans, también regaló $10 mil dólares al público. Esto sin contar que sus bailarinas estuvieron excepcionales y hasta un tubo de stripper hubo en medio de la tarima. Las mismas vestían diminutos hilos dentales sin importar sus cuerpos. Karol G una vez más dejó claro que la inclusión es lo de ella y que para sentirse bien “Bichota”, solo se requiere de una seguridad en sí misma. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Ozuna sorprendió al aparecerse en tarima y literal el Madison Square Garden se cayó con la presencia del dominicano en tarima. Por supuesto que una partecita de su tema con Karol G “Hello” y también “Caramelo” completo se cantaron. La Bichota mostró otro nuevo atuendo de su Strip Love Tour, una faldita colegiala con el print de la gira como estampado. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips) View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLOUD (@karolg_cloud)

Pero el momento cumbre llegó cuando Karol G invitó al escenario al importante exponente del reggaetón, Maldy Society. Mismo que grabó recientemente el tema “Gatúbela” con La Bichota. Esta sería la primera vez que la cantan juntos en vivo y no dudamos que esto representen un éxito en más reproducciones musicales para el más reciente éxito de la ex de Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

La próxima parada de Karol G es el Capital One Arena de la ciudad de Washington para regresar otra vez a Nueva York al Barclays Center de Brooklyn. De ahí partirá a Canadá unos días. Recordemos que este el segundo tour que realiza La Bichota en el mismo año. Esto la coloca al igual que Bad Bunny en una de las artistas latinas más rentables de la industria musical. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLOUD (@karolg_cloud)

