Ninel Conde usa bodysuit provocativo de huecos en Instagram y causa un alboroto

“El Bombón Asesino” anda imparable. Apenas ayer Ninel Conde deleitaba a sus seguidores luciendo una tanga mínima a sus 45 años, cuando ya hoy vuelve a alborotar el Instagram pero más feroz que en la foto anterior. La mexicana usó una provocativa lencería de huecos que prendieron las redes sociales en fuego.

Ninel Conde es una de las mexicanas de las redes sociales más ardiente en cuanto a belleza y en cuanto a tendencias en Instagram. Sus publicaciones se viralizan a la velocidad de la luz y sus likes y comentarios de sus más fieles fanáticos siempre causan un alboroto en las redes sociales. Perfecto ejemplo de esto es la foto anterior, donde “El Bombón Asesino” deja a la vista todos sus explosivos atributos con un bodysuit negro de huecos. View this post on Instagram A post shared by Blas Nunez (@beautybyblas)

Pero Ninel Conde no sólo es un cuerpazo perfecto, la actriz y cantante es una de las mujeres latinas más trabajadoras también. Tiene toda una línea de suplementos nutricionales, mismos que usa para lograr tener una figura envidiada hasta por las más jovencitas. Esto sumado a las intensas rutinas de ejercicio que también comparte en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Uno de sus grandes éxitos también es su cuenta de OnlyFans donde sigue sumando seguidores de manera impresionante. Por si fuera poco, recientemente sacó su línea de maquillaje que puedes adquirir directamente en su página web. View this post on Instagram A post shared by Beautyandhealth (@niubyninel)

Ninel Conde y Lorenzo Méndez se presentaron en un show privado en la ciudad de Los Ángeles. Ahí cantaron su reciente tema “La Vida es Pa’ Gozarla” e iniciaron así un serie de presentaciones en conjunto y de manera separada. Hace pocas semanas apenas estaban grabando el videoclip en la ciudad de Miami y ya se perfila como todo un éxito en las radios de regional mexicano y promocionales.

El tema tiene influencia de banda sinaloense pero también mezcla ritmos latinos como la salsa y el sol. Sin duda, tanto Lorenzo Méndez como Ninel Conde andan renovados, con mucho enfoque en el trabajo pero sobre todo imparables. View this post on Instagram A post shared by Alberto Gomez (@mediaconceptspr)

