A medio vestir, Maluma lanza su propia disquera “Royalty Récords”

El cantante colombiano Maluma anunció con mucha emoción el proyecto que ahora le quita el sueño. “Royalty World”, una disquera que estará bajo sus directrices.

Maluma anuncia con poca ropa en la portada de la Revista Billboard en español el lanzamiento de su disquera “Royalty Records”, el nuevo proyecto que le ocupa junto a otros negocios y su carrera en este momento View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Acompañado de un carrusel de fotos donde se le ve a medio vestir en su cuenta de Instagram y emulando a un rey midas. Juan Luis Londoño ha escrito a sus seguidores con mucha cercanía que pasó de vender sándwiches en su colegio a tener su propio sello disquero. “Royalty Records”, una realidad que ni él mismo ha logrado asimilar. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

“Royalty Récords” ya cuenta en su catálogo a dos jóvenes artistas Abril Singer. cantautora colombiana a quien ya se le vio en escena junto a Maluma en Medellin. View this post on Instagram A post shared by A B R I L (@abrilsinger)

Y por otra parte Paulina B, quien ha contado con mucha emoción en sus redes sociales cómo fue su primer acercamiento con Maluma. Mismo que le pidió a su equipo que la contactara antes de que la firmase otro sello disquero. View this post on Instagram A post shared by Paulina B (@paulinabmusic)

Maluma ha dicho que trabajará incansablemente hasta que estos nuevos talentos puedan brillar en lo más alto del firmamento. El nuevo emprendimiento del cantante de Medellín,”Royalty World INC” contiene otras unidades de negocio. Bajo su paraguas, la ya mencionada casa disquera se asoció con su productora audiovisual “Royalty Films Oficial”. Pero también a “Royalty by Maluma”, correspondiente a su fragancia y línea de ropa. Sin olvidar “Mezcal Contraluz”, su propia firma de Mezcal, negocios que le permitirán acercarse a su público de otras formas y mantenerse presente aún cuando no esté en el escenario. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Durante la misma entrevista el artista ha contado cómo los sueños no tienen límite y es posible cumplirlos a base de esfuerzo y trabajo. Aquí les dejamos el último videoclip de Maluma. ,Tsunami con Arcangel y De La Ghettoel cual cuenta con millones de reproducciones en Youtube.

