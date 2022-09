Nick Cannon, ex de Mariah Carey, exigo respeto a las 6 madres de sus hijos

Hace no mucho habíamos anunciado que el famoso actor, rapero y ex de Mariah Carey, Nick Cannon, tenía a dos mujeres embarazadas al mismo tiempo. En horas recientes nació su hijo número 9. Es una niña y se llama Onyx. La tuvo con Lanisha Cole. Pero esto no queda aquí ya que vienen dos más en camino. Esto ha desatado cualquier cantidad de críticas y el propio rapero ha exigido a sus seguidores que respeten a las 6 madres de sus hijos.

El propio ex de Mariah Carey, Nick Cannon, dio la noticia del nacimiento de su hijita número 9 (de las 6 madres con las ha procesado) en su cuenta de Instagram. “Una vez más, hoy estoy asombrado ante la divinidad femenina… Juro proteger, proveer, guiar y amar a esta niña lo mejor que pueda”. Y así el exponente del hip hop le daba la bienvenida a Onyx. Pero los comentarios negativos tomaron fuerza en las redes sociales por lo que explicó que se pueden meter con él pero no con las madres de sus hijos. View this post on Instagram A post shared by NICK CANNON (@nickcannon)

En diciembre del año pasado el hijo de Nick Cannon con Alyssa Scott murió a los cinco meses de nacido por un cáncer cerebral. Por supuesto esto destruyó el corazón del ex de Mariah Carey, quien disfruta ser padre más que nada el mundo. Esto ha hecho que el rapero no escuche críticas. View this post on Instagram A post shared by PerezHilton.com (@perezhilton)

“Rezo y pido a los demás que por favor proyecten todas las críticas y el cinismo hacia mí y no hacia las cariñosas es increíbles madres de mis hijos”, cerró el ex de uno de los amores de Luis Miguel también haciendo referencia a las 6 madres de sus hijos. View this post on Instagram A post shared by NICK CANNON (@nickcannon)

Nick tuvo con Mariah Carey a los gemelos Moroccan y Monroe y ambos siempre han dicho llevarse de maravilla pero a todas las críticas que reciben. La cosa no ha sido fácil con sus las otras madres de sus hijos. Sin embargo, es más el buen rollo lo que prevalece con: Brittany Bell, Abby De La Rosa (estas dos en la dulce espera actualmente), Bre Tiesi, Lanisha Cole, Alyssa Scott y Mariah. View this post on Instagram A post shared by NICK CANNON (@nickcannon)

