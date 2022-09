Por qué la bocina de tu auto suena débil

Puede parecer tonto pero no lo es. Que la bocina de tu auto suene débil representa un problema de seguridad delicado en caso de que debas hacer uso de ella.

Por ejemplo, para espantar a un animal y no atropellarlo es necesario que la bocina emita un fuerte sonido. Ni hablar en caso de que se trate de una persona o algún vehículo que represente un problema para ti y el resto de los conductores.

En pocas palabras, la bocina es tu único método de comunicación directa y efectiva con el exterior, tomando en consideración que los ejemplos citados con anterioridad requieren de la mayor rapidez posible.

Sin embargo, por diversos motivos la bocina puede dejar de funcionar al 100%, emitiendo un sonido más débil del característico, por ello, conoce qué razones derivan en este problema.

Posibles problemas

A veces, el fusible que se encuentra en el panel del interior del automóvil o debajo del capó suele quemarse. De ser así, la electricidad no pasa a la bocina y por ello no funcionará bien, dado que esta pieza funciona con electricidad. Las razones que pueden derivar en un fusible quemado pueden ser cableado dañado o un cortocircuito.

Por otro lado, un relé malo también puede ser el responsable. Esta interruptor se encarga de abrir o cerrar circuitos cuando se activa con una señal eléctrica. El relé transfiere la corriente a la bocina de acuerdo a esta señal, pero si no funciona adecuadamente, el sonido será débil o incluso no existirá.

Ahora, si todo esto está bien, pero un resorte de reloj se muestra roto habrás encontrado la causa. Esta pieza consiste en un alambre plano envuelto en una caja redonda que va dentro del volante.

Cuando se presiona un botón del volante o la bocina, los cables envían una señal a los módulos de control del vehículo, pero si el resorte está roto esto no sucederá.

Por último pero no menos importante aunque sí el más obvio, es el botón de la bocina. Si no funciona correctamente, por supuesto que el sonido no será del todo óptimo como debería ser.

También te puede interesar

Cómo proteger los asientos de cuero de tu vehículo para que no se manchen ni deterioren

Cómo ahorrar gasolina de forma segura y efectiva mientras manejas

Razones por las que tu vehículo se apaga mientras conduces

Cómo quitar el chicle de los asientos y tapicería del vehículo de forma efectiva