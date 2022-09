Rauw Alejandro y Rosalía aparecieron desaliñados en el aeropuerto de Puerto Rico

Rauw Alejandro y Rosalía siempre están al último grito de la moda y cuidan muy bien su apariencia. De hecho hace nada la Motomami se dejó ver con un microbikini de hilos mientras disfrutaba un cóctel. Pero ahora han llamado la atención porque se dejaron ver medio desaliñados en el aeropuerto rumbo a Estados Unidos.

Una de las parejas más calientes del momento, sobre todo del género urbano reapareció en el aeropuerto de Puerto Rico rumbo a Estados Unidos. Los tórtolos abandonaron la Isla del Encanto y se les vio con una una ropa nada glamorosa y muy desaliñados en el aeropuerto. Pero es completamente entendible. Ni la Motomami, ni Rauw paran de trabajar. Juntos han emprendido hacia Estados Unidos el último tramo del Motomami World Tour. Mismo que ha llevado a la cantante española por las capitales más importantes de Latinoamérica durante las últimas semanas.

Rauw Alejandro y Rosalía no ocultan su amor en público. Es normal verlos en su shows apoyándose como la sólida pareja que son. Esta vez se dejaron ver en el aeropuerto con unos looks que sus seguidores criticaron.

Que si las botas de Rosalía son calientes o que si no son apropiadas para el clima de Puerto Rico. También preguntaron si Rauw Alejandro cubre su cara por la campaña de intriga previa al lanzamiento de su próximo disco. Lo cierto es que hasta los llamaron desaliñados después que se viralizaran las imágenes.

La pareja abandonó la capital de Puerto Rico después del multitudinario espectáculo en El Coliseo. La presencia de Rosalía como parte de su gira mundial Motomami ha hecho que la española se sintiera como en casa. Cada vez que visita territorio boricua dice que se llena de alegría y no es para menos. Recordemos que es el lugar que vio nacer a su amorcito, Rauw Alejandro. El choli se quería caer en cada canción. Rosalia interactúo con el público super brutal hasta le canto cumpleaños a un fan y leía carteles, la gente cantaba canciones que ni yo pensaba que se sabían… eso de que parece un velorio no se….. eso de que PR no la quiere nose… pic.twitter.com/kcQp6xddg5— July🇵🇷 (@zoloIauren) September 10, 2022

El after party del concierto de la Motomami fue en una reconocida discoteca allí también. Rosalía y Rauw Alejandro se comieron a caricias y mostraron su amor en público y frente a miles de personas que disfrutaron la velada también. View this post on Instagram A post shared by ROSALÍA (@rosaliacrave)

La pareja no ha desmentido, ni afirmado rumores de boda o entrega de anillo de compromiso. Incluso La Rosalía se ha tatuado “Raúl” nombre de pila de Rauw Alejandro y no lo ha ocultado, por el contrario lo ha exhibido con mucho orgullo. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial)

Por su parte, Rauw Alejandro prepara el lanzamiento de su nuevo disco. Un material que según sus propias palabras es de otro planeta y promete apoderarse de las carteleras. View this post on Instagram A post shared by RAULEETO (@rauwalejandro)

