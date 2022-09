5 artículos que sacó Costco con motivo de la nueva temporada otoñal

Con la llegada del otoño varias tiendas renuevan su inventario con productos de temporada, y Costco no es la excepción.

Desde golosinas clásicas de panadería, hasta refrigerios festivos, la cadena de tiendas de tipo club ha dejado ver algunas de las novedades que tiene preparadas para sus clientes, que presentamos a continuación.

1. Cheesecake con migas de manzana

En la cuenta de Instagram @costcobuys se muestra una imagen del postre que consta de un pastel de queso cremoso estilo Nueva York horneado sobre una capa de relleno de pastel de manzana y cubierto con migas de streusel. La presentación de ocho pulgadas y tres libras tiene un precio de $15.99 dólares.

2. Bombas de cacao caliente con chocolate blanco

Conocidas en inglés como White Chocolate Hot Cocoa Bombs, se trata de golosinas de chocolate blanco en forma de ojo llenas de mini malvaviscos. El paquete de 16 piezas ha sido visto en algunos almacenes de Costco del país por $19.99 dólares. View this post on Instagram A post shared by Costco Buys (@costcobuys)

3. Pastel de calabaza

El pastel de calabaza, exclusivo de Kirkland, no solo representa el sabor de uno de los alimentos de temporada sino también el regreso de uno de los pasteles más amados por sus clientes. La cuenta de Instagram @costcobuys dice que el pastel se vende por $5.99 dólares, un dólar más barato que el año pasado. View this post on Instagram A post shared by Costco Buys (@costcobuys)

4. Muffin Streusel de calabaza

Estas golosinas de panadería contienen especias de calabaza, están cubiertas con migas ligeramente crujientes y espolvoreadas con abundante azúcar en polvo. Los muffins tienen un precio de $8.99 dólares la docena y se han visto en varios almacenes desde hace un par de semanas. View this post on Instagram A post shared by Costco Buys (@costcobuys)

5. Casas de Halloween de chocolate

Con motivo de celebración de la noche de brujas, Costco sacó casas de chocolate de Halloween por $13.49 dólares, de acuerdo con la cuenta de Instagram @costcobuys. Las casas vienen preconstruidas y listas para decorar con galletas y una libra de dulces y glaseado. View this post on Instagram A post shared by Costco Buys (@costcobuys)

Además de Costco, otras empresas como Starbucks, IHOP, 7-Eleven y Krispy Kreme han lanzado nueva mercancía, así como nuevos platillos y bebidas en sus menús con motivo del otoño.

