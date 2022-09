Deudas con tarjeta de crédito en EE.UU. 4 consejos para liquidarlas cuanto antes 

Una de las causas de estrés de millones de estadounidenses, en todos los niveles de ingresos, se centra en saldar las deudas de las tarjetas de crédito, cuyas tasas de interés se encuentran en niveles elevados.

De acuerdo con datos de la Reserva Federal, la tasa de porcentaje anual promedio de las tarjetas emitidas por bancos comercial fue de 16.45% a finales del año pasado y las tasas que cobran las tarjetas de crédito de las tiendas puede incluso superar el 20%.

Aunque los saldos de las tarjetas cayeron del máximo de $927,000 millones de dólares a finales de 2019, siguen siendo elevados al ubicarse en $841,000 millones para el final del primer trimestre y podrían seguirse elevando.

No existe como tal una panacea para saldar las deudas elevadas, pero hacer cambios en tus comportamientos de gasto ayudarían a liquidar los pendientes. Uno de ellos consiste en hacer siempre que tus gastos estén por debajo de tu nivel de ingresos.

1. Método “bola de nieve”

Uno de los métodos, conocido como “bola de nieve” se basa en pagar primero los montos mínimos de todos los saldos de deuda para evitar recargos por pagos atrasados o cargos por intereses más altos y luego aplicar el resto al saldo de deuda más pequeño. Esto ayuda a los consumidores a dar cierto impulso y motivación para salir poco a poco de las deudas.

2. Método “avalancha”

Otra técnica consiste en centrarse en la deuda con la tasa más alta, saldarla y después irse hacia la más baja. Ésta se le conoce como “avalancha” y permitirá a los consumidores ahorrar más en los cargos por intereses.

3. Comunícate con la compañía

Llamar a tu compañía de tarjeta de crédito para ver si se puede reducir la cantidad que se debe o reducir la tasa de interés de la deuda. Explique que no puedes pagar su saldo actual en los términos existentes.

4. Transfiere saldo

Transferir saldo de tarjetas de crédito a otras que no ofrecen intereses en cierto periodo de tiempo pueden tener sentido, aunque no son gratuitas. Éstas pueden ofrecer 0% de interés en un periodo de seis a doce meses, pero por lo regular cobran del 3% al 4% del saldo por adelantado. En caso de no poder pagar la deuda en dicho periodo podrías entrar en más problemas. Existen algunas soluciones a tu tarjeta de crédito en caso que te sea negada.