Así es la casa de Alejandro Chabán, el responsable de la delgadez de Francisca Lachapel

El actor y presentador venezolano Alejandro Chabán, de 41 años y quien con su dieta ha ayudado a bajar de peso a celebridades como Francisca Lachapel y Gaby Espino, nos ha llevado a conocer algunos de los rincones más íntimos de su apartamento, tal y como sucedió en uno de sus más recientes videos.

Cocina

En su material, con duración de unos cuantos segundos, el también escritor nos mostró su cocina. Esta habitación se ha convertido en su favorita para interactuar con sus seguidores. Desde ahí les da una serie de consejos sobre dieta y vida saludable, con el fin de que puedan perder las libras que tienen de más.

Por lo que hemos podido apreciar, su cocina está equipada con alacenas de color marrón y transparentes, así como con electrodomésticos de acero inoxidable.

Comedor

Su comedor, que está situado entre el balcón y la sala de televisión, está compuesto por una mesa de madera rústica con capacidad para seis sillas de tono beige, por una lámpara de techo de diseño muy original, por diversas plantas y por un mueble para su vajilla. @alejandrochaban Buenos Diasssssss ♬ original sound – Alejandro Chaban

Sala de televisión

Su sala de televisión está conformada por un sofá modular de tono beige con cojines verdes, por una silla, por una mesa de centro, por mesas laterales, por una alfombra y por lámparas de piso de diseño muy original. @alejandrochaban Amo el 🍞 ¿A q hora te lo comes? ♬ Mi Pan Su Su Sum – tiktokers Latin

También tiene un mueble para sus artículos decorativos o sus equipos de sonido, así como una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRO CHABAN (@alejandrochaban)

Recámara

Su recámara cuenta con una cama grande con ropa de cama y cabecera de tono claro, así como con un baño con tocador doble, wc y walk-in shower. View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRO CHABAN (@alejandrochaban)

Balcón

Su balcón, el cual abarca parte de su lindo apartamento, es uno de sus lugares favoritos para pasar el tiempo, gracias a la espectacular vista que tiene desde ahí de las turquesas aguas del Mar Caribe. Es espectacular. View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRO CHABAN (@alejandrochaban)

