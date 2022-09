Así es la casa de Patricia Janiot, la periodista colombiana que dijo adiós a Univision

La periodista colombiana Patricia Janiot, de 58 años y quien en semanas recientes decidió poner punto final a su estancia de cinco años como presentadora de Univision, vivió durante algún tiempo en un muy lindo apartamento de la ciudad de Miami, del que eligió despedirse para continuar con sus nuevos planes de vida.

Aunque mucho se especuló sobre su sorpresiva salida de la cadena hispana, la realidad es que la nacida en Bucaramanga decidió colgar el micrófono por cuestiones personales y para darle prioridad a su matrimonio con Miguel Yelós San Martín, tal y como ella misma lo confesó en un mensaje de agradecimiento.

“Mi esposo y mi hijo viven en Atlanta, mi hija vive en Los Ángeles, y yo vivo en Miami. Mi cambio a Univision representó que yo me mudara a Miami y no pude convencer a mi esposo de que me acompañara, que se mudara, también. Llevábamos cinco años yendo y viniendo entre Atlanta y Miami. Esto ya era insostenible. Esta relación a distancia, esta relación familiar era muy difícil”, explicó Patricia en un muy emotivo video.

Fue así que decidió darle su lugar a su familiar y dejar a un lado su desarrollo profesional.

¿Cómo era el apartamento de Miami de Patricia Janiot?

Patricia abrió en contadas ocasiones las puertas de su hogar, pero las pocas veces que lo hizo fueron más que suficientes para contemplar cómo era su vida en la Ciudad del Sol. View this post on Instagram A post shared by Patricia Janiot (@patriciajaniot)

Su cocina estaba equipada con alacenas de tono marrón y con electrodomésticos de acero inoxidable. View this post on Instagram A post shared by Patricia Janiot (@patriciajaniot)

Su sala, desde la que tenía unas espectaculares vistas del mar y acceso a un balcón, se convirtió en su set de grabación durante la etapa más crítica de la pandemia. View this post on Instagram A post shared by Patricia Janiot (@patriciajaniot)

Esa habitación estaba conformada por un sofá modular de tono claro, por un cuadro, por una mesa de centro, por una televisión empotrada a la pared, así como por un librero-esquinero muy original. View this post on Instagram A post shared by Patricia Janiot (@patriciajaniot)

En otra ocasión, mientras mostraba el vestido rojo que lució, en diciembre de 2021, durante un evento de la Fundación Cultural Latin Grammy, nos dejó ver que en su dormitorio contaba con un espejo de cuerpo completo, con una cama grande, con mesas laterales de tono chocolate y con un silla que combinaba los tonos blanco y negro. View this post on Instagram A post shared by Patricia Janiot (@patriciajaniot)

