Herencia Hispana: Federico Jiménez y sus joyas mixtecas que encantan a Hollywood

Federico Jiménez Caballero es un hombre que se abrió paso en EE.UU. desde que arribó en la década de los setenta. Estudió orfebrería y poco a poco comenzó a diseñar joyería que impactó en grandes estrellas de Hollywood que admiraban su trabajo hasta el día de hoy, casi 50 años después. Federico actualmente de 81 años, es un reconocido joyero a nivel mundial y es un ejemplo de que trabajando constantemente se puede lograr el sueño americano.

Federico Jiménez Caballero, nació en Tututepec, Oaxaca en México en el seno de una familia de escasos recursos que trabajaba en el campo, es el mayor de ocho hermanos. A los 14 años tuvo que dejar su pueblo natal por estar involucrado en el incendió de la Iglesia, así que se estableció en la capital del estado.

Casa de Cultura Saybrook Instagram/Cortesía

Durante esos años tuvo que aprender a sobrevivir, ya siendo mayor de edad encontró la oportunidad de ingresar en la Universidad para estudiar Contaduría. Durante esos años conoció a su esposa Ellen Belber con quien emigró a los EE.UU. se instalaron en la ciudad de Los Ángeles.

Esas experiencias acompañadas de momentos inolvidables y mágicos, el joyero los narra en el libro: Federico: One man´s remarkable journey from Tututepec to Los Angeles, publicado en inglés por The University of Arizona Press y Editado por Shelby Tisdale.

Era la década de los setenta y siendo migrante tenía dificultades para establecerse laboralmente, así que estudió orfebrería, lo que le permitió diseñar sus primeras joyas que vendía en bazares. Su primera clienta famosa fue la cantante Cher, quien quedó impactada con los diseños.

La cultura mixteca que lo vio crecer está plasmada en la joyería que diseña en su estudio en Venice, California: “Ninguna joya se parece a la otra, cada diseño es distinto“, dijo Jiménez a CNN.

Cada una de las piezas está elaboradas en plata en donde resaltan piedras preciosas, una de las más comunes es la Turquesa. Según palabras del diseñador asegura que sus joyas son tan variadas que se pueden usar tanto en un vestido elegante de noche como con unos jeans.

“Cada diseño es distinto, diría que es un trabajo funky pero elegante”, compartió.

Sus diseños indígenas han llamado la atención de grandes estrellas de Hollywood como Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve, Cher, Natalie Wood, Robert Wagner, Katty Perry, Beyoncé, entre muchos más que han lucido sus piezas en alfombras rojas.

Federico asegura que quiere ser reconocido como un ejemplo de superación, ya que venció la pobreza, la discriminación que vivió al ser migrante en EE.UU. el rechazo, hasta que alcanzó el éxito y reconocimiento por su gran labor. View this post on Instagram A post shared by Plata de Santa Fe Jewelry (@platadesantafe)

“Quiero que me recuerden que fui muy pobre y que aprendan a triunfar como yo lo he hecho”, palabras del diseñador al mismo medio de comunicación.

Federico Jiménez es un orgullo hispano, cuyo origen mixteco jamás lo negó y mucho menos a renunciar a sus raíces indígenas, y convertirse en un exitoso empresario a nivel mundial, ya que su trabajo es admirado y adquirido también en Europa.

Te puede intersar: