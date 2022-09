Los 5 bikinis de Cynthia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera, que elevaron la temperatura en Instagram

Gracias a sus dotes en el canto y la conducción, Cynthia Rodríguez logró consolidarse como una de las famosas más queridas de México. Y es que desde su participación en La Academia en el año 2004, se convirtió en una de las favoritas del público a pesar de no haber ganado el reality.

Tras su paso por dicho proyecto, la ex presentadora del matutino de Tv Azteca, ‘Venga la Alegría’, buscó nuevas oportunidades que no la sacaran del ojo público. Como resultado, participó en producciones como “Corazón en dominio”, “Las Malcriadas”, “A corazón abierto” y “Los Rey”.

Actualmente, Cynthia Rodríguez logró su cometido y cada que paso que da es seguido por el público latinoamericano, siendo uno de los más recientes su boda con el cantante mexicano Carlos Rivera. Esto ha provocado que su cuenta oficial en Instagram sea el escenario perfecto para compartir su día a día con los millones de seguidores con los que cuenta. ¡Aquí te compartimos sus fotografías más candentes!

Tranquilita y tropical

Vaya revuelo causó la famosa al mostrar su vientre plano y abdomen ‘de acero’ en una de sus más recientes publicaciones. Y es que la guapa cantante se dio el lujo de posar en un diminuto bikini blanco con el que derrochó sensualidad.

Silueta de infarto

Sin miedo al qué dirán, la ex participante de ‘La Academia’ se dejó ver de espaldas a la cámara y con mirada al horizonte mientras compartió un emotivo mensaje a sus seguidores: “Sol, playa y mucho amor. Sin duda mis playas favoritas están en México, pero es increíble conocer lugares hermosos en el mundo a los que me gustaría regresar”, dijo.

Sonrisa de oreja a oreja

Con una sonrisa en el rostro, Cynthia Rodríguez fue captada disfrutando del sol durante su estancia en un paradisiaco destino turístico para el que no tuvo miedo en mostrar sus atributos. ¡Guapísima!

Perdida en el paraíso

Otra de las escapadas que dio mucho de qué hablar entre los seguidores de la ex conductora de “Venga la Alegría” fue aquella donde se vio acompañada de su ahora esposo, Carlos Rivera. View this post on Instagram A post shared by Cynthia Rodriguez (@cynoficial)

Si bien en ese entonces no se dejaron ver juntos en ninguna postal, los seguidores de ambos famosos no tardaron en descubrir que disfrutaron de unas merecidas vacaciones al posar en los mismos lugares.

In the sunset

“Unos días en el paraíso”, escribió Cynthia Rodríguez para describir la aventura en la que se embarcó y la cual inmortalizó a través de una fotografía donde su sensual modelito playero se robó la atención de los internautas.

El Pilón

Por último, pero no menos importante, tenemos una publicación en la que la artista dejó ver su silueta enfundada en un traje de baño de dos piezas estampado que demostró una vez más por qué es una de las mujeres más cotizadas de México.

