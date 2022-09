Niurka motiva a sus fans con una ruda rutina de ejercicios en bikini: “Hasta que el cuerpo aguante”

Niurka Marcos se coloca en el centro de la polémica debido a sus declaraciones y acciones, aunque también es conocida por exponer sus pronunciadas curvas a la menor provocación, ya sea desde los lugares que visita, conferencias de prensa o incluso en la comodidad de su casa.

Así fue precisamente como la vedette de origen cubano ha dado de qué hablar tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’, y es que en varias ocasiones se ha mostrado haciendo ejercicio con diminutos bikinis que dejan muy poco a la imaginación pero que al mismo tiempo se ha convertido en toda una motivación para algunos fanáticos que la siguen en redes sociales.

Pero es exactamente vía Instagram como la también actriz de origen cubano compartió con sus 2 millones de seguidores un video en el que reveló su secreto para tener tremendo cuerpazo.

“Duro hasta que el cuerpo aguante“, escribió la bailarina como descripción a la breve grabación que se convirtió en una de las más vistas dentro de su perfil social.

Y es que, vistiendo un sexy bikini en tonos azul y blanco, fue como causó tremendo alboroto. Desde halagos, felicitaciones, así como uno que otro agradecimiento por mostrarse sin filtros y revelar su secreto para lucir tan bien a sus 54 años.

“Eres una diosa te admiro“, “Eres bella hasta haciendo mucho ejercicio”, “Resultado de esfuerzo y dedicación”, “Se nota la disciplina en tu cuerpo”, “Qué aguante de esta diva“, “La que hace gimnasia más sexy del mundo”, “Candela, esto está que quema“, “Ella es la reina”, “Puro fuego qué cuerpazo“, “Espectacular mujer”, fueron solo algunos mensajes que recibió la ex Aventurera.

Como parte de las imágenes que suele compartir la “Mujer Escándalo” también se dejó ver con otro diminuto bañador de dos piezas mientras fortalece sus piernas, confirmando que hacer ejercicio es una de las actividades principales en su día a día.

“A darle duro mi gente no hay que parar”, sentenció en la publicación que fue vista casi medio millón de veces y provocó al menos 20 mil reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Pero eso no ha sido todo, ya que hace unos días Niurka compartió algunos detalles de las vacaciones que disfrutó en compañía de su familia, en donde tampoco faltaron las acaloradas postales en las que se lució en bikini. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial) View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

También te puede interesar:

–Niurka Marcos y Juan Vidal publican fotos después del mañanero, ¡Ella se lució desnuda!

–Romina Marcos, hija de Niurka, posa frente al mar con bikini de hilos fucsia

–Niurka eleva la temperatura posando desde un yate con diminuto bikini verde