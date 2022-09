Talina Fernández defiende a su hijo, “Coco” Levy, de acusaciones por supuesto acoso sexual

El pasado mes de junio la actriz Dana Ponce denunció a través de los medios de comunicación a Jorge “Coco” Levy por presuntamente haber cometido acoso sexual cuando estuvo sus oficinas para solicitarle trabajo y días después acudió ante las autoridades para formalizar sus acusaciones, a las cuales se sumaron otras supuestas víctimas.

Ante el escándalo, tanto el actor como su familia habían preferido no dar declaraciones en los medios de comunicación, pero a casi tres meses, es la presentadora Talina Fernández quien ofreció una entrevista al programa ‘Ventaneando’, donde habló por primera vez de lo sucedido y salió en defensa del también productor asegurando que se trata de una venganza, pues ella conoce muy bien a sus hijos y está completamente orgullosa de ellos.

“Se llama chivo expiatorio ¿No? Yo me siento en mi interior profundamente orgullosa de mis hijos y profundamente agradecida con la vida. Que hay gente, imagínate ahora con las feministas, que las entrecomillo, que lo que están haciendo son venganzas de unos diez mil años de patriarcado. Ahora sí se van a enojar y se van a unir y se van a vengar, desafortunadamente le tocó a mi hijo“, argumentó.

Destacó que posiblemente la actriz Dana Ponce solo pretendía obtener dinero.

“Yo no sé si esta chiquita pretendía dinero o qué, mi amor. Coco tiene la conciencia tranquila”. Talina Fernández

No obstante, reveló que dicho escándalo también le afectó a su hijo de manera económica ya que lo despidieron sin pagarle por los años que trabajó para Videocine, empresa productora afiliada a Televisa.

“Le ha afectado. Por lo pronto lo despidieron sin ninguna remuneración, no le pagaron los 30 años de trabajo que lleva en Televisa. Entonces se queda sin trabajo, con su nombre por los suelos y sin dinero. No la estamos pasando bien“, añadió.

Pero no solo Jorge Levy está pagando un alto precio por dicha denuncia, sino que incluso el programa de radio que ella conducía y que estaba bajo la producción de su hijo fue cancelado bajo el argumento de que el patrocinador estaba haciendo una reestructuración de su compañía y por el momento no les iba a pagar: “Esta radiodifusora no estaba sacando de su bolsa ni un centavo, porque nos estaba pagando el 30 por ciento de lo que le pagaba el patrocinador, o sea, de veras feo”.

Finalmente, confirmó que tendrá que deshacerse de dos propiedades debido a los altos impuestos que debe pagar y dada la situación económica, deberá mudarse a un lugar que se ajuste a lo que actualmente gana.

“Tengo dos casas aquí en Bosques de las Lomas (En Ciudad de México) con unos prediales altísimos, yo quisiera mudarme a una casa grande, pero con un predial más de acuerdo a la edad que estoy viviendo. Yo no puedo seguir pagando esos prediales”, explicó la conductora de 78 años.

