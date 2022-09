Yanet García celebra el Día de la Independencia de México luciendo un coqueto y diminuto atuendo tricolor

Con motivo del Día de la Independencia en México, Yanet García elevó la temperatura una vez más por lucir su provocativa figura con el mínimo de prendas y utilizando únicamente accesorios tricolor para cubrir sus voluptuosos encantos.

La modelo mexicana conocida como “La Chica del Clima” demostró una vez más lo orgullosa que está de haber nacido en México, por lo que en plenas fiestas patrias compartió un par de seductoras fotografías en las que se mostró de lo más provocativa y sensual.

En esta ocasión, la bella regiomontana acaloró su perfil oficial de Instagram con un par de postales en las que derrochó belleza, y fiel a su estilo, posó con delicadas prendas de lencería que cubrieron apenas lo indispensable. En la primera publicación, Yanet García cubrió sus voluptuosas curvas con un accesorio tricolor, además de utilizar una prenda de encaje en color negro y botas altas a juego con su revelador atuendo.

En otra instantánea, la bella expresentadora del programa ‘Hoy’ únicamente dejó sus botas altas y sin mostrar más ropa, se cubrió con un enorme sombrero muy mexicano para cautivar a miles de admiradores que halagaron su torneada silueta. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pese a que Yanet García saltó a la fama por compartir sus rutinas de ejercicio y el estilo de vida saludable que le cambió por completo la vida, también ha ganado el reconocimiento de millones gracias a los destapes que continuamente protagoniza en las diferentes redes sociales y en especial dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans a la que se unió en abril de 2021, llegándose a colocar como la modelo que más dinero recibe por mostrar su torneada silueta. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

No obstante, también ha utilizado su perfil social de Instagram para compartir breves adelantos de lo que podrán disfrutar los suscriptores, por lo que continuamente publica imágenes en las que aparece con diminutas prendas de encaje y en provocativas poses que enamoran.

Es así como días antes reapareció ante sus 14.8 millones de seguidores vistiendo únicamente un conjunto de lencería color naranja que permitió ver su revelador escote y las delicadas prendas transparentes que provocaron una lluvia de halagos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

