Camila Cabello hace un espectacular perreo, usando un enterizo con estampado de flores

El show de Camila Cabello en Perú fue todo un éxito, y para esa ocasión ella optó por usar un ajustado enterizo estampado. Sus fans enloquecieron cuando ella aprovechó para hacer un sensual perreo, y poco después el video fue compartido en Instagram con motivo del Día Nacional del Baile, el 17 de septiembre.

La bella cantante continúa con la promoción de su aclamado álbum Familia, pero también ha causado sensación (y más de 900,000 likes en esa red social) por un clip en el que promociona una soda de sabores, luciendo su figura en varios atuendos, como jeans holgados y un conjunto en color azul. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Camila también ha gozado de una mayor exposición al integrarse como coach en la nueva temporada del programa de televisión “The Voice”. En su presentación dentro del show compartió el escenario con sus compañeros Blake Shelton, John Legend y Gwen Stefani, con quienes interpretó su éxito “Havana”. View this post on Instagram A post shared by NBC's The Voice (@nbcthevoice) View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

