Celia Lora y Karely Ruiz muestran sus exuberantes curvas con bikini rojo desde la Riviera Maya

Celia Lora sigue presumiendo su despampanante silueta a través de las redes sociales, donde suele compartir fotografías en las que posa con muy poca ropa o reveladoras prendas que dejan muy poco a la imaginación.

Tras su aparición en la revista Playboy hace más de 10 años la modelo mexicana se ha dedicado a complacer a su público más exigente por medio de imágenes subidas de tono, en las que disfruta más posar sin ropa. Pero debido a que también ha logrado destacar en redes sociales ha tenido que hacer algunos ajustes para no ser víctima de la censura y así poder mostrar sin pudor su voluptuosa silueta.

Es así como ha decidido utilizar su cuenta oficial de Instagram para exponer algunas fotografías en las que se luce con diminutos conjuntos de lencería o trajes de baño que dejan a la vista todo aquello que posee, pero no lo ha hecho sola, ya que también suele elevar la temperatura en compañía de otras modelos como Ignacia Michelson, Marian Franco, Dorismar y recientemente Karely Ruiz, con quien posó desde la Riviera Maya con un seductor traje de baño.

La pareja conformada por Celia Lora y Karely Ruiz volvió a causar tremendo alboroto mostrando sus voluptuosas siluetas con un traje de baño de dos piezas idéntico, prendas con las que ambas confirmaron por qué son dos de las estrellas favoritas dentro de las redes sociales.

Posando desde el único museo de cristal en la Riviera Maya, conocido como Río Secreto, fue como la explosiva dupla elevó la temperatura mostrando sus torneadas siluetas ante la cámara.

Con más de 160 mil reacciones en forma de corazón y cuentos de comentarios, fue como los seguidores de ambas se mostraron a favor de ver más colaboraciones.

Pero esta no es la única ocasión en que la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ y la influencer originaria de Monterrey, Nuevo León, prenden fuego en Instagram, ya que semanas atrás compartieron otra seductora postal en la que, desde este mismo escenario natural, mostraron otro ángulo de sus deslumbrantes bellezas.

Y en una siguiente toma desataron la euforia de sus admiradores luciéndose con otros bañadores que resaltaron al máximo sus despampanantes encantos. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

