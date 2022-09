Hija de Canelo conmueve a los fans del boxeador al felicitarlo por triunfar ante Gennady Golovkin

Después del triunfo de Saúl Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin era obvio que tanto su esposa Fernanda Gómez como su hijita fuesen a saludar y a felicitar al campeón mexicano de boxeo. Pero la chiquita conmovió a los fans del deportista al darle un emotivo saludo y gritarle desde lejos.

“Papaaaaaá” fue lo que exclamó la hija de Canelo después de la victoria. A eso lo sumó su acostumbrada vueltica que le da su papá cada vez que bailan y él cae derretido ante los pies de María Fernanda. Como era de esperarse, la pequeña estaba perfectamente peinada y vestida. Ya sabemos que su mamá Fernanda Gómez es una mami muy esmerada en cómo se ven ambas, sobre todo si es noche de pelea.

En otras oportunidades, Fernanda y su hija se han combinado. Sobre todo el día de las presentaciones a la prensa de Canelo y cuando él viste algún uniforme bastante llamativo. Sus mujeres también se combinan y en ocasiones las acompañan alguno de los otros hijos del boxeador mexicano. View this post on Instagram A post shared by Fernanda Gómez (@fernandagmtz)

En cuanto a su victoria, el mundo entero lo celebró. Su amigo J Balvin. El mismo le dejó un sentido mensaje en Instagram: “Hoy celebro a mi hermano Saúl , orgullo latino ( Latino Gang) quien me inspira cada día a ser mejor , ambos hemos pasado por batallas y al final, siempre llega la luz. Su nivel como boxeador será para la historia del mundo, pero como persona, para la historia de mi corazón. Te amo y gracias por siempre apoyarme, celebro tu vida en vida LEYENDA. ¡Que viva Mexico, que vivan los latinossssssss! Air Balvin”. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

Chiquis Rivera fue una de las que más llamó la atención ya que llegó enfundada en un enterizo de animal print a Las Vegas, lugar donde se dio el encuentro. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Despyés de la victoria, Canelo confirmó que se realizará una cirugía en su mano. Esto después de pelear con Caleb Plant. Ahora que ya finalizó el entetanimiento que lo llevó a ganar ante GGG entrará en quirófano y puede que esté más de mes y medio de reposo.

En rueda de prensa, Canelo dijo que a veces siente tanto dolor que no puede ni agarrar un vaso de agua. Al parecer la lesión se debe justamente a su deporte. También que es algo común en los deportista de alto rendimiento. 🗣️@Canelo: "Hay veces que no puedo sostener un vaso de agua" pic.twitter.com/nv9ON1ZRv4— Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) September 18, 2022

Eduin Caz tampoco pudo faltar ante el encuentro. Su esposa Daysi Anahí fue muy hermosa y elegante y el vocalista de Grupo Firme también muy formal. Esta pareja siempre sabe pasársela bomba sea en un concierto, de vacaciones y hasta en peleas de boxeo.

